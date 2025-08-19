W skrócie Polska nie brała udziału podczas spotkania w Białym Domu z udziałem Trumpa, Zełenskiego i europejskich liderów.

Prof. Jacek Czaputowicz skrytykował brak obecności Polski i uznał to za sygnał słabości dyplomatycznej.

Według Czaputowicza wypowiedzi prezydenta Nawrockiego mogły wpłynąć na tę decyzję, a jego brak doświadczenia postawił Polskę w niekorzystnej sytuacji.

Podczas poniedziałkowego spotkania Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu doszło także do rozmowy z kilkoma europejskimi liderami. W Waszyngtonie pojawili się prezydenci Francji i Finlandii, premierzy Wielkiej Brytanii i Włoch, kanclerz Niemiec, szefowa Komisji Europejskiej i sekretarz generalny NATO.

Zabrakło jednak przedstawiciela Polski. Do tej kwestii odniósł się we wtorek w Tok FM prof. Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych w rządzie PiS.

Rozmowy w Białym Domu bez przedstawiciela Polski. Prof. Czaputowicz: Nikt nas tam nie chciał

- Nie było nas tam, bo nikt tam nas nie chciał - ocenił prof. Czaputowicz, dodając, że Polska nie wykazała, aby obecność jej przedstawiciela w Białym Domu podczas spotkania z europejskimi liderami i prezydentami USA oraz Ukrainy była konieczna.

W ocenie Czaputowicza polski prezydent powinien się też zastanowić, w jaki sposób może pokazać, że zapraszanie reprezentanta naszego kraju na takie spotkania w przyszłości leży także w interesie Donalda Trumpa.

Były minister spraw zagranicznych podkreślił, iż "ubolewa nad tym, że nie było tam naszego kraju". - To pokazuje, że nie jesteśmy tak ważni. Coś musiało się wydarzyć na telekonferencji, że Trump nie zaprosił Nawrockiego. Mam wrażenie, że wypowiedzi polskiego prezydenta mogły się nie spodobać Trumpowi - dodał.

Zdaniem byłego minist słowa Karola Nawrockiego, podczas ostatniej rozmowy ze swoim amerykańskim odpowiednikiem, "mogły nie trafiać w to, czego oczekiwał Donald Trump". Wówczas prezydent mówił o Bitwie Warszawskiej, a także zwracał uwagę republikaninowi, aby "ostro rozmawiał z Putinem".

Były szef MSZ o "falstarcie" Karola Nawrockiego. "Może rzutować na jego prezydenturze"

W ocenie prof. Jacka Czaputowicza "z perspektywy Ukrainy nie jesteśmy państwem, które zapewni gwarancję bezpieczeństwa, a rozmowa w Waszyngtonie była właśnie o tym".

- To był okropny falstart, który może rzutować na całej prezydenturze Karola Nawrockiego. On nie miał doświadczenia dyplomatycznego, nie wie, co może powiedzieć. Nie może mówić tego, co w kraju - podkreślił były szef MSZ.

Ponadto profesor dodał, że w otoczeniu prezydenta także nie ma żadnych dyplomatów - prezydenckiego ministra Marcina Przydacza - jak mówił - "tak nie traktuje".

Z kolei w programie Wirtualnej Polski prof. Czaputowicz pytany o to, czy Karol Nawrocki tej dyplomacji musi się nauczyć, stwierdził, że "jeśli chce być traktowany z powagą, to niewątpliwie".

- Ja nie wiem, czy on ma tę predyspozycję. Ten falstart będzie miał ogromne konsekwencje (...) - mówił. Wcześniej były minister spraw zagranicznych ocenił, że nieobecność reprezentanta Polski w Waszyngtonie to "czarny dzień dla dyplomacji" naszego kraju.

- To straszny sygnał jego słabości (Nawrockiego - red.) i pozycji państwa. Jestem tym bardzo zawiedziony i uważam, że to ma bardzo negatywne konsekwencje dla Polski - podkreślał prof. Czaputowicz.

Pałac Prezydencki odpowiada prof. Czaputowiczowi. "Wbrew wyobrażeniom"

Na wypowiedzi byłego ministra zareagował rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego.

"Wbrew wyobrażeniom, Pan Jacek Czaputowicz, nie uczestniczył w żadnej z rozmów telefonicznych prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz liderami europejskim" - napisał Rafał Leśkiewicz.

Zapewnił, że atmosfera rozmowy "była bardzo dobra". Przypomniał również, że na 3 września planowana jest wizyta Karola Nawrockiego w Białym Domu.

