"Nikt nas nie chciał". Były minister o nieobecności Polski w USA
Prof. Jacek Czaputowicz ocenił, że w Waszyngtonie nie było przedstawiciela Polski, ponieważ "nikt nas tam nie chciał". Były szef MSZ w rządzie PiS podkreślał też, że na brak zaproszenia do Białego Domu mogły wpłynąć wypowiedzi Karola Nawrockiego podczas rozmowy przed szczytem na Alasce. Na wypowiedź byłego dyplomaty zareagował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
W skrócie
- Polska nie brała udziału podczas spotkania w Białym Domu z udziałem Trumpa, Zełenskiego i europejskich liderów.
- Prof. Jacek Czaputowicz skrytykował brak obecności Polski i uznał to za sygnał słabości dyplomatycznej.
- Według Czaputowicza wypowiedzi prezydenta Nawrockiego mogły wpłynąć na tę decyzję, a jego brak doświadczenia postawił Polskę w niekorzystnej sytuacji.
Podczas poniedziałkowego spotkania Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu doszło także do rozmowy z kilkoma europejskimi liderami. W Waszyngtonie pojawili się prezydenci Francji i Finlandii, premierzy Wielkiej Brytanii i Włoch, kanclerz Niemiec, szefowa Komisji Europejskiej i sekretarz generalny NATO.
Zabrakło jednak przedstawiciela Polski. Do tej kwestii odniósł się we wtorek w Tok FM prof. Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych w rządzie PiS.
Rozmowy w Białym Domu bez przedstawiciela Polski. Prof. Czaputowicz: Nikt nas tam nie chciał
- Nie było nas tam, bo nikt tam nas nie chciał - ocenił prof. Czaputowicz, dodając, że Polska nie wykazała, aby obecność jej przedstawiciela w Białym Domu podczas spotkania z europejskimi liderami i prezydentami USA oraz Ukrainy była konieczna.
W ocenie Czaputowicza polski prezydent powinien się też zastanowić, w jaki sposób może pokazać, że zapraszanie reprezentanta naszego kraju na takie spotkania w przyszłości leży także w interesie Donalda Trumpa.
Były minister spraw zagranicznych podkreślił, iż "ubolewa nad tym, że nie było tam naszego kraju". - To pokazuje, że nie jesteśmy tak ważni. Coś musiało się wydarzyć na telekonferencji, że Trump nie zaprosił Nawrockiego. Mam wrażenie, że wypowiedzi polskiego prezydenta mogły się nie spodobać Trumpowi - dodał.
Zdaniem byłego minist słowa Karola Nawrockiego, podczas ostatniej rozmowy ze swoim amerykańskim odpowiednikiem, "mogły nie trafiać w to, czego oczekiwał Donald Trump". Wówczas prezydent mówił o Bitwie Warszawskiej, a także zwracał uwagę republikaninowi, aby "ostro rozmawiał z Putinem".
Były szef MSZ o "falstarcie" Karola Nawrockiego. "Może rzutować na jego prezydenturze"
W ocenie prof. Jacka Czaputowicza "z perspektywy Ukrainy nie jesteśmy państwem, które zapewni gwarancję bezpieczeństwa, a rozmowa w Waszyngtonie była właśnie o tym".
- To był okropny falstart, który może rzutować na całej prezydenturze Karola Nawrockiego. On nie miał doświadczenia dyplomatycznego, nie wie, co może powiedzieć. Nie może mówić tego, co w kraju - podkreślił były szef MSZ.
Ponadto profesor dodał, że w otoczeniu prezydenta także nie ma żadnych dyplomatów - prezydenckiego ministra Marcina Przydacza - jak mówił - "tak nie traktuje".
Z kolei w programie Wirtualnej Polski prof. Czaputowicz pytany o to, czy Karol Nawrocki tej dyplomacji musi się nauczyć, stwierdził, że "jeśli chce być traktowany z powagą, to niewątpliwie".
- Ja nie wiem, czy on ma tę predyspozycję. Ten falstart będzie miał ogromne konsekwencje (...) - mówił. Wcześniej były minister spraw zagranicznych ocenił, że nieobecność reprezentanta Polski w Waszyngtonie to "czarny dzień dla dyplomacji" naszego kraju.
- To straszny sygnał jego słabości (Nawrockiego - red.) i pozycji państwa. Jestem tym bardzo zawiedziony i uważam, że to ma bardzo negatywne konsekwencje dla Polski - podkreślał prof. Czaputowicz.
Pałac Prezydencki odpowiada prof. Czaputowiczowi. "Wbrew wyobrażeniom"
Na wypowiedzi byłego ministra zareagował rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego.
"Wbrew wyobrażeniom, Pan Jacek Czaputowicz, nie uczestniczył w żadnej z rozmów telefonicznych prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz liderami europejskim" - napisał Rafał Leśkiewicz.
Zapewnił, że atmosfera rozmowy "była bardzo dobra". Przypomniał również, że na 3 września planowana jest wizyta Karola Nawrockiego w Białym Domu.