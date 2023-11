Pogoda. Seria wypadków. Niż Niklas szaleje w Polsce

"Doszło tam do zdarzenia, w wyniku którego kierujący pojazdem ciężarowym zjechał do przydrożnego rowu . Nikt nie trafił do szpitala" - informują mundurowi.

Pogoda. Trudne warunki na drogach. Policja apeluje

Niż Niklas. Alerty pogodowe w całym kraju

Trudne warunki pogodowe w najbliższych dniach to "zasługa" niżu Niklas. Choć przyniesie on chwilowe ocieplenie w czwartek i piątek, to - według najnowszych prognoz - o prawdziwie zimowej aurze możemy mówić od weekendu. Taka pogoda potrwa na pewno do środy w przyszłym tygodniu.