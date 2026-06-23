NIK zapowiada po aferze wokół ochrony zdrowia. Ruszą kontrole lekarzy

W skrócie Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła informacje na temat kontroli wydatków w ochronie zdrowia i wykryła kilka nieprawidłowości.

NIK zapowiedziała, że od lipca rozpocznie kontrole dotyczące zatrudnienia oraz wynagrodzeń personelu medycznego, koncentrując się na analizie wynagrodzeń i czasie pracy lekarzy.

Opublikowane wyniki kontroli wykazały przypadki pracy lekarzy powyżej 24 godzin bez przerwy oraz potrzebę zmian systemowych i wzmocnienia nadzoru nad standardami w opiece okołoporodowej.

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Najwyższa Izba Kontroli (NIK) zapowiedziała, że w lipcu rozpocznie weryfikowanie zatrudnienia i wynagrodzenia personelu medycznego. "Istotne będzie również ustalenie faktycznych wynagrodzeń pracowników w ramach dobranych do kontroli specjalizacji lekarskich oraz przeprowadzenie ich analizy porównawczej".

To pokłosie afery związanej ze Szpitalem Południowym w Warszawie, dotyczącej wysokich zarobków lekarzy związanych ze środowiskiem politycznym. Prokuratura wszczęła w tej sprawie postępowania dotyczące: niekorzystnego rozporządzenia mieniem oraz niegospodarności osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie szpitala.

NIK przeprowadziła kontrolę szpitali. Jest raport, kilka nieprawidłowości

"Najnowsza, opublikowana właśnie kontrola z tego obszaru, dotyczy standardów realizacji opieki okołoporodowej. Wykazała ona, że chociaż jakość tych usług w Polsce systematycznie się poprawia, to potrzebne są zmiany systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami" - napisano w komunikacie NIK.

Wśród nieprawidłowości stwierdzono m.in. zbyt długi czas pracy personelu medycznego.

"We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad 24 godziny (odnotowano 719 takich przypadków)" - wyjaśniono.

W nadchodzących tygodniach organ ma opublikować wyniki kolejnych kontroli. Jeszcze w czerwcu - jak zapowiedziano - ukaże się raport ze szpitali klinicznych (czy prawidłowo realizowały działalność), natomiast w lipcu zostaną opublikowane dane dotyczące Szpitala Południowego w Warszawie oraz systemu ratownictwa medycznego.

"W każdej z tych kontroli jednym z badanych obszarów był czas pracy personelu medycznego - ma on bowiem bezpośrednie znaczenie dla jakości świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów" - zaznacza NIK.

Kontrola zatrudnienia i wynagrodzenia personelu medycznego

W komunikacie NIK podkreślono, że kontrola w obszarze wprowadzania systemowych mechanizmów powodujących wzrost wynagrodzeń w służbie ochrony zdrowia była "przygotowywana od pewnego czasu".

Ma ona uwzględniać wniosek premiera o kompleksowy audyt finansowania wynagrodzeń i usług świadczonych przed kadrę medyczną w publicznych placówkach.

Według NIK niezgodny z normami czas pracy lekarzy bezpośrednio wpływa na jakość świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. "Konsekwencją są bardzo wysokie wynagrodzenia niektórych osób, przy jednoczesnym ryzyku dla jakości udzielanych świadczeń" - sprecyzowano.





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