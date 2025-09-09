NIK skontrolował wydatki rządu PiS z czasów pandemii. Astronomiczna kwota
- NIK skontrolowała wydatki państwa na walkę z epidemią w kwocie ponad 271 mld złotych. Z tej sumy wydatkowanie ponad 20 mld złotych Izba oceniła jako niegospodarne i niecelowe - przekazał Marian Banaś, prezentując wyniki raportu. Jak tłumaczył, pomoc rządu PiS dla przedsiębiorców była "źle zaprojektowana". Doszło również do "nierzetelnego oszacowania potrzeb w zakresie zakupu szczepionek".
W skrócie
- Konferencja NIK ujawniła szereg nieprawidłowości w zarządzaniu pandemią COVID-19, w tym niewłaściwe wydatkowanie ponad 20 mld złotych.
- Kontrola wykazała zakup nadmiarowych szczepionek, tworzenie zbędnych szpitali tymczasowych oraz nabycie nieużywanego sprzętu.
- NIK zwróciła też uwagę na nierespektowanie praw obywatelskich i nieogłoszenie stanu klęski żywiołowej.
We wtorek w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli odbyła się konferencja pod hasłem: "Epidemia COVID-19 - czas chaosu i nietrafionych decyzji". Uczestniczył w niej prezes Marian Banaś.
- Odpowiedzialne organy i instytucje państwa, podmioty lecznicze i służby nie były przygotowane na wybuch epidemii - przekazał na wstępie prezes NIK.
Epidemia COVID-19. Raport NIK, szereg zarzutów pod adresem rządu PiS
Banaś kontynuował oskarżenia pod adresem ówcześnie rządzących. - Specustawa zniosła mechanizmy zabezpieczające prawidłowe wydatkowanie środków publicznych - tłumaczył. Jak zauważył, w tej sprawie złożył wniosek do TK o zbadanie konstytucyjności przepisów, ale Trybunał do dzisiaj nie wydał orzeczenia.
- NIK krytycznie oceniła także pomoc państwa udzieloną przedsiębiorcom. Wsparcie to pomogło łagodzić ekonomiczne skutki pandemii COVID-19, ale jedynie doraźnie i trafiło nie tylko do tych, którzy go rzeczywiście potrzebowali. Pomoc była źle zaprojektowana - mówił Marian Banaś.
Następnie padła kwota zmarnotrawionych środków. - Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała wydatki państwa na walkę z epidemią w kwocie ponad 271 mld złotych. Z tej sumy wydatkowanie ponad 20 mld złotych Izba oceniła jako niegospodarne i niecelowe - zaznaczył.
Inny zarzut dotyczy polityki resortu zdrowia. - Zakupiono za dużo szczepionek, z których część przeterminowała się i konieczna była ich utylizacja - wyjaśnił Marian Banaś, wskazując na "nierzetelne oszacowanie potrzeb w zakresie zakupu szczepionek" przez ówczesnego ministra zdrowia.
Kontrola NIK po epidemii COVID-19. Stwierdzili "skrajną niegospodarność"
Marcin Stolarczyk, pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Zdrowia w NIK, podał przykłady "skrajnej niegospodarności" ówcześnie rządzących w związku z pandemią koronawirusa.
Wskazano m.in. na zbędne utworzenie 14 szpitali tymczasowych, co kosztowało budżet ponad 600 mln złotych. Trzech z tych placówek w ogólnie nie uruchomiono. Dodatkowo kontrolerzy podali w wątpliwość wypłatę prawie 9 mln złotych na tzw. dodatki covidowe.
Z kontroli NIK wynika, że 420 mln złotych zostało przeznaczone na "zakup nieużywanych urządzeń oraz sprzętu zakupionego po 1 lipca 2023 roku z rezerw strategicznych". Zarzuty dotyczą także zakupu "niekompletnych, niesprawnych lub niespełniających polskich norm respiratorów" za kwotę ponad 82 mln złotych.
Urzędniczka NIK Marlena Połetek-Fudala zwróciła uwagę na aspekt ograniczenia swobód i praw obywateli w trakcie pandemii COVID-19. Podkreślono, ze rząd Zjednoczonej Prawicy nie wprowadził przewidzianego w Konstytucji stanu klęski żywiołowej, zaś niekonstytucyjność kolejnych przepisów była podnoszona przez sądy administracyjne.