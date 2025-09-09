W skrócie Konferencja NIK ujawniła szereg nieprawidłowości w zarządzaniu pandemią COVID-19, w tym niewłaściwe wydatkowanie ponad 20 mld złotych.

Kontrola wykazała zakup nadmiarowych szczepionek, tworzenie zbędnych szpitali tymczasowych oraz nabycie nieużywanego sprzętu.

NIK zwróciła też uwagę na nierespektowanie praw obywatelskich i nieogłoszenie stanu klęski żywiołowej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

We wtorek w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli odbyła się konferencja pod hasłem: "Epidemia COVID-19 - czas chaosu i nietrafionych decyzji". Uczestniczył w niej prezes Marian Banaś.

- Odpowiedzialne organy i instytucje państwa, podmioty lecznicze i służby nie były przygotowane na wybuch epidemii - przekazał na wstępie prezes NIK.

Epidemia COVID-19. Raport NIK, szereg zarzutów pod adresem rządu PiS

Banaś kontynuował oskarżenia pod adresem ówcześnie rządzących. - Specustawa zniosła mechanizmy zabezpieczające prawidłowe wydatkowanie środków publicznych - tłumaczył. Jak zauważył, w tej sprawie złożył wniosek do TK o zbadanie konstytucyjności przepisów, ale Trybunał do dzisiaj nie wydał orzeczenia.

- NIK krytycznie oceniła także pomoc państwa udzieloną przedsiębiorcom. Wsparcie to pomogło łagodzić ekonomiczne skutki pandemii COVID-19, ale jedynie doraźnie i trafiło nie tylko do tych, którzy go rzeczywiście potrzebowali. Pomoc była źle zaprojektowana - mówił Marian Banaś.

Następnie padła kwota zmarnotrawionych środków. - Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała wydatki państwa na walkę z epidemią w kwocie ponad 271 mld złotych. Z tej sumy wydatkowanie ponad 20 mld złotych Izba oceniła jako niegospodarne i niecelowe - zaznaczył.

Inny zarzut dotyczy polityki resortu zdrowia. - Zakupiono za dużo szczepionek, z których część przeterminowała się i konieczna była ich utylizacja - wyjaśnił Marian Banaś, wskazując na "nierzetelne oszacowanie potrzeb w zakresie zakupu szczepionek" przez ówczesnego ministra zdrowia.

Kontrola NIK po epidemii COVID-19. Stwierdzili "skrajną niegospodarność"

Marcin Stolarczyk, pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Zdrowia w NIK, podał przykłady "skrajnej niegospodarności" ówcześnie rządzących w związku z pandemią koronawirusa.

Wskazano m.in. na zbędne utworzenie 14 szpitali tymczasowych, co kosztowało budżet ponad 600 mln złotych. Trzech z tych placówek w ogólnie nie uruchomiono. Dodatkowo kontrolerzy podali w wątpliwość wypłatę prawie 9 mln złotych na tzw. dodatki covidowe.

Z kontroli NIK wynika, że 420 mln złotych zostało przeznaczone na "zakup nieużywanych urządzeń oraz sprzętu zakupionego po 1 lipca 2023 roku z rezerw strategicznych". Zarzuty dotyczą także zakupu "niekompletnych, niesprawnych lub niespełniających polskich norm respiratorów" za kwotę ponad 82 mln złotych.

Urzędniczka NIK Marlena Połetek-Fudala zwróciła uwagę na aspekt ograniczenia swobód i praw obywateli w trakcie pandemii COVID-19. Podkreślono, ze rząd Zjednoczonej Prawicy nie wprowadził przewidzianego w Konstytucji stanu klęski żywiołowej, zaś niekonstytucyjność kolejnych przepisów była podnoszona przez sądy administracyjne.

Rzecznik prezydenta w "Gościu Wydarzeń" o dronach: Działa system powiadamiania Polsat News Polsat News