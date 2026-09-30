W skrócie Cobra po ośmiu latach służby w Straży Marszałkowskiej zakończyła pracę i przeszła na emeryturę.

Jej miejsce zostanie zajęte przez Chucka, który służy od czterech lat, oraz przygotowywaną do pracy Helę i szkolonego Luiego.

Psy w Straży Marszałkowskiej są szkolone do wykrywania materiałów wybuchowych i po zakończeniu służby często mieszkają ze swoimi opiekunami.

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Cobra przez osiem lat służyła w Straży Marszałkowskiej. W środę przyszedł czas na zakończenie jej służby. Z tej okazji w mediach społecznościowych Sejmu pojawiło się nagranie z "niezwykłego" pożegnania psa.

Cobra odchodzi ze Straży Marszałkowskiej. Kto ją zastąpi?

Przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym znalazło się "podanie" Cobry o przeniesienie w stan spoczynku. Marszałek Sejmu odczytał jej służbowy bilans, a następnie podpisał dokument.

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- Podanie o przeniesienie w stan spoczynku. Osiem lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych. Nigdy nie szczekałaś w Sejmie. Dobra, podpisane. Od jutra masz wolne. Spocznij - powiedział Czarzasty. - Takiej to dobrze - dodał na koniec.

Słowa marszałka można odczytywać jako nawiązanie do głośnego zachowania Dominiki Chorosińskiej w Sejmie z początku września.

Posłanka PiS podczas wystąpienia wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza zaczęła szczekać z sejmowej ławy, co zostało odnotowane również w stenogramie z posiedzenia.

Psy w Straży Marszałkowskiej. Tak wygląda ich służba

Odejście Cobry nie oznacza, że jej miejsce pozostanie nieobsadzone. W Straży Marszałkowskiej od czterech lat służy Chuck, a do pracy u jego boku przygotowuje się Hela. Specjalne szkolenie przechodzi również kolejny pies - Lui.

Jednym z najbardziej doświadczonych psów pozostających w służbie jest Chuck, owczarek niemiecki, który pracuje w Straży Marszałkowskiej od czterech lat. Jak opisywał w marcu "Fakt", został specjalnie wyszkolony do wykrywania materiałów wybuchowych.

Psy Straży Marszałkowskiej przed Sejmem Pawel Wodzynski East News

Gdy Chuck wyczuje podejrzany zapach, kładzie się i pozostaje w bezruchu, sygnalizując w ten sposób swojemu opiekunowi potencjalne zagrożenie. Podczas służby sprawdza m.in. sejmowe korytarze, pomieszczenia oraz salę obrad. Jego praca może rozpoczynać się jeszcze przed godz. 6 rano.

Psy trafiające do Straży Marszałkowskiej przechodzą trwające od czterech do sześciu miesięcy specjalistyczne szkolenie. Razem z nimi szkolą się ich opiekunowie, którzy uczą się wydawania komend i wspólnej pracy ze zwierzęciem.

Chuck po służbie mieszka ze swoim opiekunem. - Chuck to członek rodziny. Chodzimy na spacery po lesie i spędzamy razem czas wolny - mówił jego opiekun w rozmowie z "Faktem". Zapowiedział również, że pies pozostanie z jego rodziną po przejściu na emeryturę.



