"Nigdy nie szczekałaś w Sejmie". Czarzasty podpisał nietypowe "podanie"

Karol Płatek

Karol Płatek

Osiem lat służby, nienaganna opinia i żadnej kary dyscyplinarnej. Cobra kończy pracę w Straży Marszałkowskiej, ale zanim mogła przejść na emeryturę, potrzebna była jeszcze jedna formalność. Jej "podanie" trafiło na biurko Włodzimierza Czarzastego. Marszałek Sejmu pokazał niecodzienny film. Nie zabrakło nawiązania do głośnego incydentu w Sejmie.

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Włodzimierz Czarzasty siedzi przy biurku i podpisuje dokument. Naprzeciwko niego na krześle siedzi pies Cobra.
Włodzimierz Czarzasty żegna CobręX: @KancelariaSejmumateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Cobra po ośmiu latach służby w Straży Marszałkowskiej zakończyła pracę i przeszła na emeryturę.
  • Jej miejsce zostanie zajęte przez Chucka, który służy od czterech lat, oraz przygotowywaną do pracy Helę i szkolonego Luiego.
  • Psy w Straży Marszałkowskiej są szkolone do wykrywania materiałów wybuchowych i po zakończeniu służby często mieszkają ze swoimi opiekunami.
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Cobra przez osiem lat służyła w Straży Marszałkowskiej. W środę przyszedł czas na zakończenie jej służby. Z tej okazji w mediach społecznościowych Sejmu pojawiło się nagranie z "niezwykłego" pożegnania psa.

Cobra odchodzi ze Straży Marszałkowskiej. Kto ją zastąpi?

Przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym znalazło się "podanie" Cobry o przeniesienie w stan spoczynku. Marszałek Sejmu odczytał jej służbowy bilans, a następnie podpisał dokument.

- Podanie o przeniesienie w stan spoczynku. Osiem lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych. Nigdy nie szczekałaś w Sejmie. Dobra, podpisane. Od jutra masz wolne. Spocznij - powiedział Czarzasty. - Takiej to dobrze - dodał na koniec.

Słowa marszałka można odczytywać jako nawiązanie do głośnego zachowania Dominiki Chorosińskiej w Sejmie z początku września.

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Psy w Straży Marszałkowskiej. Tak wygląda ich służba

Odejście Cobry nie oznacza, że jej miejsce pozostanie nieobsadzone. W Straży Marszałkowskiej od czterech lat służy Chuck, a do pracy u jego boku przygotowuje się Hela. Specjalne szkolenie przechodzi również kolejny pies - Lui.

Jednym z najbardziej doświadczonych psów pozostających w służbie jest Chuck, owczarek niemiecki, który pracuje w Straży Marszałkowskiej od czterech lat. Jak opisywał w marcu "Fakt", został specjalnie wyszkolony do wykrywania materiałów wybuchowych.

Dwa psy służbowe Straży Marszałkowskiej leżą obok swoich opiekunów przed budynkiem Sejmu w Warszawie.
Psy Straży Marszałkowskiej przed SejmemPawel WodzynskiEast News

Gdy Chuck wyczuje podejrzany zapach, kładzie się i pozostaje w bezruchu, sygnalizując w ten sposób swojemu opiekunowi potencjalne zagrożenie. Podczas służby sprawdza m.in. sejmowe korytarze, pomieszczenia oraz salę obrad. Jego praca może rozpoczynać się jeszcze przed godz. 6 rano.

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Psy trafiające do Straży Marszałkowskiej przechodzą trwające od czterech do sześciu miesięcy specjalistyczne szkolenie. Razem z nimi szkolą się ich opiekunowie, którzy uczą się wydawania komend i wspólnej pracy ze zwierzęciem.

Chuck po służbie mieszka ze swoim opiekunem. - Chuck to członek rodziny. Chodzimy na spacery po lesie i spędzamy razem czas wolny - mówił jego opiekun w rozmowie z "Faktem". Zapowiedział również, że pies pozostanie z jego rodziną po przejściu na emeryturę.

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