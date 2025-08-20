Muzeum Ziemi w Warszawie przekazało, że we wtorek gościło Marcela Wrońskiego, ucznia 5. klasy ze szkoły podstawowej w Zaborowie, który wraz z mamą przybył z wyjątkowym znaleziskiem.

"Marcel znalazł fragment czaszki z możdżeniem, który początkowo uznano za szczątki wymarłego tura (Bos primigenius). Jednak po dokładnych oględzinach, dokonanych przez pracowników naszego muzeum, ustalono, że jest to część czaszki żubra stepowego (Bison priscus) - wymarłego przodka dzisiejszego żubra (Bison bonasus)" - napisali muzealnicy w mediach społecznościowych.

Chłopak przekazał znalezisko do muzeum. Odkrycie było możliwe dzięki czujnemu oku i wiedzy Marcela, a także niskiemu poziomowi wody w Wiśle.

Obecnie część czaszki przejdzie szereg działań konserwatorskich, po których zostanie udostępnione zwiedzającym.

"Jeszcze raz chcielibyśmy podziękować i pogratulować Marcelowi tego wyjątkowego odkrycia. Życzymy mu kolejnych fascynujących znalezisk oraz sukcesów w nauce. To doskonały przykład na to, że nie należy obawiać się konsultacji z ekspertami pracującymi w muzeach i innych jednostkach badawczych - warto dzielić się swoimi odkryciami, aby ocalić kawałek historii dla przyszłych pokoleń" - podsumowali muzealnicy.

Żubr stepowy. Szczątki znalezione w Polsce

Żubry stepowe znany tez jako żubr pierwotny lub prażubr występowały w licznych stadach na terenie współczesnej Europy w okresie plejstocenu, wymierając pod jego koniec. Niewielkie populacje przetrwały jednak do wczesnego holocenu.

Około 120 tys. lat temu skrzyżował się z turem (Bos primigenius) dając początek dzisiejszemu żubrowi europejskiemu.

To nie pierwsze znalezisko tego typu. Podczas budowy drugiej linii metra, podczas prac przy stacjo Bródno również znaleziono czaszkę prażubra.

