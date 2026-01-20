W skrócie Zorza polarna była widoczna niemal w całej Polsce, także w dużych miastach.

Internet został zalany zdjęciami zorzy polarnej z różnych regionów, od Pomorza po Małopolskę.

Bezchmurna i pogodna noc ułatwiła obserwację zjawiska na dużą skalę.

W nocy z poniedziałku na wtorek zorzę polarną, rzadko spotykaną w tak dużej odległości od biegunów magnetycznych naszej planety, można było obserwować niemal w całym kraju.

Internet został zalany przez zdjęcia tego niezwykłego zjawiska pochodzące z regionów położonych od Pomorza po Małopolskę.

"Dzisiejsza noc zapisała się naprawdę wyjątkowo. Od pierwszych chwil niebo zaczęło mienić się niezwykłymi kolorami, a zorza polarna stworzyła nad nami prawdziwy spektakl!" - tak niezwykłe zjawisko skomentował IMGW na platformie X.

Zdjęcia zorzy polarnej pochodzą z Lublina, Wrocławia czy Dolnego Śląsku. Jej obserwacja była możliwa nawet w centrum wielkich polskich miast.

Zdjęcie pięknej zorzy polarnej zostało zamieszczone między innymi przez zarządzających Halą Stulecia we Wrocławiu.

Pod wieloma zdjęciami zórz w kraju obserwujący dzielili się własnymi fotografiami.

Zorza, na półkuli północnej znana jako Aurora borealis, a na półkuli południowej jako Aurora australis, to zjawisko świetlne obserwowane głównie w pobliżu biegunów magnetycznych Ziemi, na wysokich szerokościach geograficznych.

Powstaje wtedy, gdy podróżujące z ogromną prędkością, wynoszącą około 400-450 kilometrów na sekundę, cząsteczki wiatru słonecznego zderzają się z cząsteczkami gazu stanowiącymi ziemską atmosferę.

Skutkiem tego zderzenia jest uwolnienie energii, którą możemy dostrzec jako promieniowanie elektromagnetyczne. Długość jego fali mieści się w zakresie widma światła widzialnego o określonej barwie.

Zorza polarna może mieć różne barwy, od zielonej przez niebieską, purpurową lub czerwoną, ale też żółtą, a nawet białą. Zdjęcia wykonane nocy z poniedziałku na wtorek w całym kraju pokazują pełen przekrój jej barw.

Obserwacje zorzy polarnej w tak wielu miejscach kraju ułatwiła bezchmurna, pogodna noc.

