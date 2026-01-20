Niezwykłe widowisko na polskim niebie. Takiej nocy jeszcze nie było
Zorza polarna rozświetliła niebo nad całą Polską. Wyjątkowo silne zjawisko, rzadko spotykane na naszych szerokościach geograficznych, można było obserwować nie tylko w miejscach słabo zanieczyszczonych światłem, ale także w dużych miastach. Internet zalały zdjęcia zorzy z całego kraju.
W skrócie
- Zorza polarna była widoczna niemal w całej Polsce, także w dużych miastach.
- Internet został zalany zdjęciami zorzy polarnej z różnych regionów, od Pomorza po Małopolskę.
- Bezchmurna i pogodna noc ułatwiła obserwację zjawiska na dużą skalę.
W nocy z poniedziałku na wtorek zorzę polarną, rzadko spotykaną w tak dużej odległości od biegunów magnetycznych naszej planety, można było obserwować niemal w całym kraju.
Internet został zalany przez zdjęcia tego niezwykłego zjawiska pochodzące z regionów położonych od Pomorza po Małopolskę.
"Dzisiejsza noc zapisała się naprawdę wyjątkowo. Od pierwszych chwil niebo zaczęło mienić się niezwykłymi kolorami, a zorza polarna stworzyła nad nami prawdziwy spektakl!" - tak niezwykłe zjawisko skomentował IMGW na platformie X.
Zorza polarna rozświetliła polskie niebo. Niezwykłe zjawisko
Zdjęcia zorzy polarnej pochodzą z Lublina, Wrocławia czy Dolnego Śląsku. Jej obserwacja była możliwa nawet w centrum wielkich polskich miast.
Zdjęcie pięknej zorzy polarnej zostało zamieszczone między innymi przez zarządzających Halą Stulecia we Wrocławiu.
Pod wieloma zdjęciami zórz w kraju obserwujący dzielili się własnymi fotografiami.
Pogoda. Zorza polarna nad Polską. Było ją widać w całym kraju
Zorza, na półkuli północnej znana jako Aurora borealis, a na półkuli południowej jako Aurora australis, to zjawisko świetlne obserwowane głównie w pobliżu biegunów magnetycznych Ziemi, na wysokich szerokościach geograficznych.
Powstaje wtedy, gdy podróżujące z ogromną prędkością, wynoszącą około 400-450 kilometrów na sekundę, cząsteczki wiatru słonecznego zderzają się z cząsteczkami gazu stanowiącymi ziemską atmosferę.
Skutkiem tego zderzenia jest uwolnienie energii, którą możemy dostrzec jako promieniowanie elektromagnetyczne. Długość jego fali mieści się w zakresie widma światła widzialnego o określonej barwie.
Zorza polarna może mieć różne barwy, od zielonej przez niebieską, purpurową lub czerwoną, ale też żółtą, a nawet białą. Zdjęcia wykonane nocy z poniedziałku na wtorek w całym kraju pokazują pełen przekrój jej barw.
Obserwacje zorzy polarnej w tak wielu miejscach kraju ułatwiła bezchmurna, pogodna noc.