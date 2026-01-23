W skrócie Sejm przeprowadzi głosowania nad wyborem sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz poprawkami Senatu do kilku ustaw.

Podczas posiedzenia omawiane będą projekty ustaw dotyczące zakazu sprzedaży i reklamy alkoholu, zmian w wyborze członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz wygaszania części pomocy dla obywateli Ukrainy.

Rozpoczną się prace nad projektem umożliwiającym pozasądowe rozwiązanie małżeństwa.

Piątek to trzeci, i ostatni, dzień 50. posiedzenia Sejmu. Przerwane poprzedniego wieczora obrady zostaną wznowione o godz. 9 od głosowania proceduralnego.

Na pierwszą część posiedzenia zaplanowano czytania projektów dotyczących pomysłu wprowadzenia nocnej prohibicji na terenie całego kraju, zakazu publicznej reklamy alkoholu, zmian w sposobie wybierania sędziów KRS, wygaszania rozwiązań z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, a także wprowadzenia możliwości pozasądowego rozwiązywania małżeństw.

Posiedzenie Sejmu. Projekty do ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Po popołudniu odbędą się pierwsze czytania dwóch projektów ustaw ws. zakazu sprzedaży alkoholu.

Projekt złożony przez Lewicę przewiduje m.in. całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Projekt wprowadza też zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw, w zakładach leczniczych oraz w godzinach nocnych na terenie całego kraju, czyli od godz. 22 do 6.

Natomiast projekt, który złożyła Polska 2050, przewiduje wprowadzenie bezwzględnego zakazu publicznej reklamy m.in. napojów alkoholowych, a także rozszerza uprawnienia dla gmin do wprowadzania godzinowego zakazu sprzedaży alkoholu.

Będą zmiany w sposobie wybierania członków KRS?

Sejm ma również przeprowadzić drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, który przewiduje m.in., że 15 sędziów - członków KRS - będzie wybieranych w bezpośrednich i tajnych wyborach (organizowanych przez PKW) przez wszystkich sędziów, a nie - jak dotychczas - przez Sejm.

Według projektu w nowo ukształtowanej Radzie ma znaleźć się reprezentacja wszystkich rodzajów i szczebli sądów.

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiadało, że mają również zostać wyeliminowane mechanizmy sprzyjające wpływom politycznym w procesie powoływania sędziów.

Wygaszanie części pomocy dla obywateli Ukrainy

Sejm zajmie się też rządowym projektem ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Najważniejsze narzędzia z tej ustawy nie znikną, lecz zostaną przeniesione do ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony.

Ustawa pomocowa (specustawa), obowiązująca od 2022 r., stworzyła osobny system prawny upraszczający zasady pobytu, pracy, świadczeń czy edukacji dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Proponowane zmiany, z uwagi na ustabilizowanie się sytuacji, mają ten system wygasić, a zamiast tego powstanie wspólny system ochrony czasowej dla wszystkich cudzoziemców.

Jak informowało MSWiA, oprócz stworzenia spójnego systemu ustawa "przewiduje stopniowe przejście w ochronie zdrowia na zasady zbliżone do obywateli polskich (składki i ubezpieczenie), z zachowaniem wyjątków m.in. dla dzieci, kobiet w ciąży, ofiar przemocy, rannych żołnierzy oraz nagłych przypadków".

Do końca roku szkolnego 2025/2026 zostaną utrzymane m.in. dodatkowe lekcję języka polskiego dla Ukraińców, później natomiast nastąpi pełne przejście na ogólne zasady edukacji.

Wygaszone mają zostać również specjalne zasady w ośrodkach zakwaterowania. "To pozwoli osobom, które przestaną być określane jako grupy wrażliwe, usamodzielnić się i opuścić ośrodki" - uzasadnił resort spraw wewnętrznych.

Rozwód poza sądem. Projekt upraszczający procedurę

Sejm ma w piątek rozpocząć również prace nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Projekt ten zakłada wprowadzenie do prawa polskiego możliwości pozasądowego rozwiązania małżeństwa (rozwodu pozasądowego).

Rozwiązanie małżeństwa będzie następowało w drodze czynności podejmowanych przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który będzie weryfikował spełnienie ustawowych przesłanek rozwodu pozasądowego i dokona odpowiednich wpisów w rejestrze stanu cywilnego.

Przy czym procedura pozasądowa dostępna będzie wyłącznie dla małżonków niemających wspólnych małoletnich dzieci ani wspólnych dzieci poczętych, lecz nieurodzonych.

Głosowania w Sejmie. Jedno z nich dotyczy sędziów

Wieczorem zaś Sejm przeprowadzi głosowania nad poprawkami Senatu do kilku ustaw.

Posłowie będą też głosować nad wyborem sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatami są zgłoszeni przez PiS Artur Kotowski i Marek Ast (obaj z negatywną opinią sejmowej komisji).

Na godziny od 18.30 do 20 zaplanowano ewentualne przemówienia poselskie.

