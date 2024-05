Wilczy Szaniec. Prokuratura umorzyła śledztwo

Biegli ustalili, że kości należały do czterech osób - trzech dorosłych mężczyzn i dziecka . Nie nosiły one śladów, które pomogłyby ustalić przyczynę śmierci. Prawdopodobnie przeleżały kilkadziesiąt lat.

Wilczy Szaniec. Tajemnicze odkrycie w jednym z budynków

- Ustalenia policji i prokuratury są takie, że są to ofiary okołowojenne. Dochodzenie umorzono, dlatego dopiero teraz mogliśmy podać informację do publicznej wiadomości. Zastanawiające jest to, że oprócz szkieletów nie natrafiono na inne artefakty, które są zazwyczaj odnajdywane w miejscach pochówku, np. klamry od pasków, guziki, odzież. To sugeruje, że pochowano nagie ciała. Szczątki nie mają też dłoni i stóp - relacjonował Zenon Piotrowicz, nadleśniczy nadleśnictwa Srokowo, które jest gospodarzem Wilczego Szańca.