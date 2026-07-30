"Niezwykle ciężka noc". Szef MON reaguje, premier zmienia plany

W skrócie Minister obrony narodowej poinformował o trudnej nocy dla obrony powietrznej po upadku niezidentyfikowanego obiektu w okolicach Tarnawy-Kolonii, a premier zmienił swoje plany z powodu tego zdarzenia.

Politycy opozycji, szczególnie z PiS, domagali się od rządu szczegółowych i natychmiastowych wyjaśnień oraz skutecznego systemu informowania o zagrożeniach.

Krytykowano brak jasnych instrukcji dla mieszkańców podczas alarmu i wskazywano na potrzebę lepszej organizacji obrony cywilnej oraz komunikacji kryzysowej.

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Nocne wydarzenia w woj. lubelskim skomentował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. "Niezwykle ciężka noc dla naszej obrony powietrznej, systemów obserwacji i wykrywania zagrożeń. Dziękuję gen. I. Nowakowi i Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, wszystkim, którzy dziś koordynowali, obserwowali, analizowali i reagowali na wydarzenia nad Ukrainą i w naszej przestrzeni powietrznej" - napisał na X.

"Informacje były na bieżąco przekazywane i koordynowane przez odpowiednie służby, trafiły także do najważniejszych osób w naszym kraju. Trwa teraz wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach m. Tarnawa-Kolonia" - dodał.

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W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej Donald Tusk odwołał swoją wizytę w Stroniu Śląskim (woj. dolnośląskie), gdzie wraz z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim i ministrem sportu Jakubem Rutnickim, miał odwiedzić stadion Klubu Sportowego Stronie Śląskie.

Nocny alarm skomentował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. - Gdyby nie było tego alarmu, gdyby te syreny nie zawyły i nie mielibyśmy tego obiektu w polu, tylko w bloku, domu, jakimkolwiek miejscu, które spowodowałoby uszczerbek na zdrowiu, a nie daj Boże śmierć, to mielibyśmy trudniejszą sytuację - tłumaczył na antenie Polsat News.

"W nocy naruszona została polska przestrzeń powietrzna, Natychmiast wdrożono procedurę SPO13 i uruchomiono syreny alarmowe jako najszybszy sposób informowaniu o zagrożeniu. Trwało ono około 13 minut. Służby MSWiA od wczesnych godzin pracują na miejscu" - poinformował z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Niezidentyfikowany obiekt spadł na Lubelszczyźnie. Opozycja żąda wyjaśnień

"Panie Władysławie Kosiniaku-Kamysz, mieszkańcy Lubelszczyzny zasługują na jasne wyjaśnienia. Nad ranem na znacznym obszarze województwa uruchomiono syreny alarmowe, które obudziły tysiące mieszkańców. Sam fakt uruchomienia alarmu nie jest problemem - jeśli istnieje realne zagrożenie, odpowiednie służby mają obowiązek ostrzegać obywateli" - napisał Przemysław Czarnek na platformie X.

"Problemem jest całkowity brak rzetelnej i natychmiastowej informacji. Czy alarm był związany z rzeczywistym zagrożeniem? Czy doszło do fałszywego alarmu? Jakie były jego przyczyny?" - dodał.

Polityk PiS zaznaczył, że "w sytuacjach dotyczących bezpieczeństwa państwo ma obowiązek działać nie tylko sprawnie, ale również transparentnie". "Mieszkańcy, którzy zostali obudzeni syrenami alarmowymi, mają prawo oczekiwać szybkiego, jednoznacznego komunikatu wyjaśniającego całą sytuację" - stwierdził.

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Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński skrytykował Czarnka. "Czy po upadku na Lubelszczyźnie niezidentyfikowanego obiektu, który pozostawił krater o średnicy 10 metrów, Przemysław Czarnek nadal uważa, że powinniśmy zaprzestać militarnego wspierania Ukrainy walczącej z Rosją?" - napisał. Nawiązał w ten sposób do głośnej wypowiedzi kandydata PiS na premier sprzed kilkunastu dni.

Mateusz Morawiecki podziękował służbom za szybką reakcję. "Rosyjska agresja na Ukrainę to nie odległy konflikt. Dzisiejsza groźna sytuacja na Lubelszczyźnie dobitnie przypomina, że zagrożenie jest realne także dla Polski" - napisał.

"Jednocześnie warto postawić pytanie: czy państwo dysponuje dziś w pełni skutecznym systemem ostrzegania i informowania mieszkańców w sytuacjach, gdy zagrożenie pojawia się w naszej przestrzeni powietrznej? Bezpieczeństwo obywateli wymaga nie tylko sprawnych działań służb, ale także jasnej i szybkiej komunikacji" - dodał były premier.

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Tarnawa-Kolonia. Opozycja krytykuje rząd po incydencie na Lubelszczyźnie

Były minister cyfryzacji, a obecnie poseł PiS Janusz Cieszyński, skrytykował brak informacji dla mieszkańców, jak zachować się w czasie alarmu. "W Lublinie gigantyczny chaos związany z uruchomieniem syren alarmowych. Rok temu wspólnie z Michałem Dworczykiem proponowaliśmy uruchomienie w mObywatelu funkcji mAlert, która pozwoliłaby się odnaleźć w takiej sytuacji. Niestety ministerstwo cyfryzacji nie ma takich planów..." - napisał.

Do tej samej kwestii odniósł się Michał Dworczyk. "Jak to mówił Donald Tusk, robimy nie gadamy. Otóż jest zupełnie odwrotnie! Zamiast skorzystać z konstruktywnych rozwiązań opozycji to rząd woli nic nie robić, narażając życie Polek i Polaków" - przekazał.

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W podobnym tonie wypowiedział się również Tomasz Grabarczyk z Konfederacji. "Na Lubelszczyźnie zawyły syreny i co dalej? Czy zwykły Kowalski wie, jak ma się w takiej sytuacji zachować? Pójść do schronu? A gdzie jest schron? Obrony cywilnej nie ma. Podręcznik bezpieczeństwa nie wypełnia tej luki" - napisał na X.

Również Jacek Sasin zwrócił uwagę, że Polacy nie wiedzą jak się zachować w sytuacji alarmu. "Gdzie są te miliardy na obronę cywilną i ochronę ludności? Czemu Domański ich nie uruchomił?" - pytał.

O wyjaśnienie sytuacji do rządu zaapelował również były minister obrony Mariusz Błaszczak. "Od wczesnego rana mieszkańcy Lubelszczyzny żyją w niepewności. Usłyszeli syreny alarmowe i do tej pory nie otrzymali jasnej, oficjalnej informacji, co było przyczyną alarmu. Rząd ma obowiązek natychmiast wyjaśnić: Co dokładnie wydarzyło się nad ranem? Czy doszło do naruszenia bezpieczeństwa Polski? Czy była to rosyjska rakieta? Jeśli tak, to czemu nie uruchomiono systemów obrony przeciwlotniczej?" - zakomunikował.

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"Polacy mają prawo do rzetelnej informacji. W sprawach bezpieczeństwa państwa nie może być miejsca na chaos, domysły i wielogodzinne milczenie władz. Oczekujemy natychmiastowego komunikatu rządu" - dodał Błaszczak.





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