PiS krytykuje MON. "Kosiniak wysłał żołnierzy z puszkami na Owsiaka"

Do sytuacji odniósł się poprzednik Kosiniaka-Kamysza w resorcie obrony. Mariusz Błaszczak twierdził, że prezes PSL wprowadził "embargo informacyjne" na temat wydarzeń, do których doszło na wschodniej granicy.

Polityk uznał tak, chociaż jego wpis pojawił się trzy minuty po tym, jak armia oficjalnie potwierdziła incydent . Internauci na platformie X zareagowali błyskawicznie i do wpisu szefa klubu PiS zamieścili stosowną "notkę społeczności" wyjaśniającą, na czym polega niezgodność z faktami we wpisie Błaszczaka. Z kolei senator Polski 2050 gen. Mirosław Różański dopytywał: "Panie M. Błaszczak przygotował pan ten 'wielowarstwowy system obrony powietrznej' czy to była tylko propaganda?".

Wożuczyn. Seria spotkań w BBN i kancelarii premiera

Po serii wpisów polityków prawicy głos zabrał były premier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem "politycy obecnej koalicji bezpardonowo wykorzystywali takie sytuacje do walki politycznej". "To było nieodpowiedzialne i szkodliwe dla naszego bezpieczeństwa. Dziś już nie ma apeli o dymisję rozliczenia i rozdzierania szat. To kolejny przykład, że priorytetem dla Polski musi być to, co zawsze było najważniejsze dla rządu PiS - bezpieczeństwo naszego terytorium i obrona polskich granic!" - napisał na X.