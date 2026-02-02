Niezidentyfikowany dron spadł na jednostkę wojskową. Komunikat służb

W skrócie Na jednostkę wojskową w Przasnyszu spadł dron nieznanego pochodzenia, który został zabezpieczony, a wojsko wszczęło dochodzenie.

Według wstępnych ustaleń bezzałogowiec może być zabawką.

Wojsko prowadzi śledztwo w sprawie naruszenia przepisów Prawa lotniczego.

Do zdarzenia doszło w środę 28 stycznia. Dron miał spaść 70 metrów od magazynu uzbrojenia 2 Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu.

- Już wiemy, że dron był bez kart SIM. Ze wstępnych ustaleń wygląda to na drona zabawkę, ale czekamy na opinię biegłych w tej sprawie. Mogę potwierdzić, że spadł 70 metrów od magazynu uzbrojenia na terenie jednostki - przekazał polsatnews.pl rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej płk Paweł Durka.

Durka dodał, że przesłuchano świadków i dokonano oględzin miejsca zdarzenia. Rzecznik podkreślił, że na skutek upadku maszyny nikt nie został ranny.

W komunikacie, który Żandarmeria Wojskowa wydała w serwisie X, podkreślono, że dron nie wyrządził żadnych szkód. Nie znaleziono w nim ani karty SIM, ani karty pamięci.

Przasnysz: Dron spadł na jednostkę wojskową

Według Radia Zet, które jako pierwsze poinformowało o sprawie, służba dyżurna jednostki obserwowała latający nad nią bezzałogowy statek powietrzny. Dron w pewnym momencie spadł na ziemię. Po wstępnych oględzinach pełniący wartę żołnierze mieli przenieść obiekt do jednego z budynków.

Informator rozgłośni przekazał, że bezzałogowiec mógł sczytywać urządzenia pola antenowego. Według niego wojskowi popełnili błąd wnosząc go do budynku, bo obiekt wciąż mógł działać i zbierać dane. Zdaniem rozmówcy powinien zostać przykryty siatką lub plandeką i pozostawiony na miejscu.

Dron nad jednostką. Wojsko prowadzi dochodzenie

Rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej na pytania Radia Zet odpowiedział w komunikacie.

Czytamy w nim, że placówka Żandarmerii Wojskowej w Przasnyszu została powiadomiona o tym zdarzeniu około godz. 18 i "niezwłocznie podjęła czynności procesowe" - zabezpieczono odnaleziony obiekt, a o godz. 19.30 rozpoczęto przesłuchania świadków.

"Potwierdzam, że PŻW Przasnysz prowadzi w powyższej sprawie dochodzenie w sprawie o czyn z art. 212 ust. 1, pkt 1, lit. a ustawy Prawo lotnicze" - napisał rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. Artykuł ten stanowi, że "kto, wykonując lot przy użyciu statku powietrznego narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa, podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu".

