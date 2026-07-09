W skrócie Polska Organizacja Zdrowia złożyła petycję do prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowanie tzw. ustawy 'lex Szarlatan', podkreślając jej niezgodność z podejściem WHO i konieczność zachowania wolności wyboru pacjenta.

Wnioskodawcy wskazują na brak szerokiego konsensusu podczas głosowania nad ustawą oraz obawę o efekt mrożący dla osób legalnie działających w sektorze zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Podkreślono obawy dotyczące stygmatyzacji specjalistów i rolników oraz ryzyka ograniczania rzetelnej informacji zdrowotnej, a także prawa do prowadzenia legalnej działalności gospodarczej.

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Polska Organizacja Zdrowia (POZ - red) apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowanie nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przepisy, znane jako "lex szarlatan", zostały przyjęte przez Sejm 3 lipca. Ustawa trafiła do Senatu, a stamtąd - o ile izba wyższa nie zdecyduje o konieczności wprowadzenia poprawek - wyląduje na biurku głowy państwa.

Zdaniem autorów petycji, nowelizacja przepisów stoi w sprzeczności z interesem pacjentów, a także: "wolności słowa, prawa do informacji o zdrowiu, swobody legalnej działalności gospodarczej i zawodowej oraz zachowania spójności i przewidywalności systemu prawa".

"Lex szarlatan". Apel do prezydenta: "Efekt mrożący"

W petycji do Karola Nawrockiego czytamy, że tzw. ustawa lex szarlatan została uchwalona przez Sejm przy braku szerokiego konsensusu. Wnioskodawcy wskazują, że "za" przyjęciem noweli opowiedziało się 232 posłów, "przeciw" było 34, a 162 wstrzymało się od głosu.

"Tak znacząca liczba głosów wstrzymujących się w sprawie dotyczącej praw pacjenta, wolności słowa i legalnej działalności zawodowej powinna skłaniać do szczególnej ostrożności i pogłębionej debaty na dalszych etapach procesu legislacyjnego" - zaznaczono.

Dodano również, że większość sejmowa nie wzięła pod uwagę licznych poprawek, które miałyby za zadanie udoskonalenie przyjętych przepisów.

Zdaniem POZ nowela "lex szarlatan" może też wywoływać "efekt mrożący" u osób "działających legalnie i uczciwie". W petycji czytamy, że osoby te mogą: "zrezygnować z edukacji zdrowotnej, wypowiedzi publicznych, działalności informacyjnej lub doradczej z obawy przed karami, ostrzeżeniami publicznymi lub stygmatyzacją społeczną".

"Ochrona pacjenta nie może oznaczać kneblowania debaty publicznej ani ograniczania dostępu do rzetelnej informacji o profilaktyce, żywieniu, fitoterapii, ziołach i legalnych formach wspierania zdrowia" - podkreślono.

"Lex szarlatan" do zawetowania? "Niezgodna z podejściem WHO"

Polska Organizacja Zdrowia podnosi także temat niezgodności nowelizacji ustawy z podejściem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO - red), która w swojej strategii na lata 2025 - 2034 ma wskazywać na rosnącą rolę m.in. medycyny tradycyjnej.

"Nie oznacza to przyzwolenia na chaos czy brak odpowiedzialności. Oznacza to jednak kierunek oparty na regulacji, jakości, bezpieczeństwie pacjenta, badaniach, standardach i dialogu" - zaznaczono w petycji.

W tym kontekście podkreślono także obawy o stygmatyzację legalnie działających specjalistów oraz rolników, którzy zajmują się hodowlą roślin medycznych oraz ziół. W ocenie wnioskodawców wprowadzenie ustawy spowoduje, że z dnia na dzień zakończą swoją działalność, a także podważy zaufanie do zasad państwa prawa.

"Prawo nie może jednocześnie wspierać rozwoju biogospodarki opartej na surowcach roślinnych i tworzyć atmosfery niepewności wokół legalnej edukacji i obrotu w tym obszarze" - czytamy.

Petycja do prezydenta. "Pacjent potrzebuje możliwości wyboru"

W podsumowaniu petycji do Karola Nawrockiego z prośbą o zawetowanie tzw. lex szarlatan wnioskodawcy zaznaczają, że pacjenci potrzebują zarówno ochrony przed oszustwem i manipulacją, ale też "wolności wyboru, dostępu do rzetelnej informacji i prawa do decydowania o własnym zdrowiu".

"Prosimy o zatrzymanie przepisów, które w obecnym kształcie mogą naruszać równowagę między koniecznością ochrony pacjenta a wolnością słowa, prawem do rzetelnej informacji zdrowotnej, autonomią pacjenta oraz prawem obywateli do prowadzenia legalnej działalności zawodowej i gospodarczej" - podkreślono.





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