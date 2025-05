Początek tygodnia będzie pochmurny w większości kraju . Jedynie na wschodzie może się pojawić więcej przejaśnień. Przelotny deszcz może padać we wszystkich województwach, a najmocniej popada na południowym wschodzie, gdzie suma opadów wyniesie do 15 litrów wody na metr kwadratowy.

Poniedziałek będzie chłodny, z temperaturami przeważnie od 12 stopni na północy i południowym zachodzie do 15-16 st. C w centrum i miejscami na wschodzie i południowym wschodzie. Lokalnie nad morzem i w kotlinach górskich będzie od 7 do 11 stopni Celsjusza.