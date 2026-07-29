O planowanych tematach rozmów poinformowała wcześniej kancelaria premiera.

Rozmowy toczyły się za zamkniętymi drzwiami.

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Więcej informacji wkrótce.

W ostatnim czasie relacje Polski z Ukrainą pozostawały napięte w związku ze sporem o upamiętnienie przez Wołodymyra Zełenskiego UPA. Tusk i Zełenski po raz ostatni spotkali się w czerwca w Brukseli, na marginesie szczytu Unii Europejskiej. Ukraiński prezydent nie przyjechał natomiast pod koniec czerwca do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy.

Zełenski spotkał się z Tuskiem. Dzień wcześniej rozmawiał z Trumpem

Wołodymyr Zełenski odwiedza Polskę dzień po tym, jak w Białym Domu rozmawiał on z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Podczas spotkania amerykański przywódca zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot.

Ukraiński prezydent przekazał, że przywódcy rozmawiali również o dalszym wsparciu dla Ukrainy oraz działaniach dyplomatycznych na rzecz zakończenia wojny.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała w komunikacie, że spotkanie było "pozytywne i produktywne".

W ubiegły piątek wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ogłosiła, że Polska zaproponowała, by pociski PAC-3 zasilające system Patriot były produkowane w Polsce. - Oferta, jaką dzisiaj złożyłam ze strony polskiej, jest wychodząca naprzeciw pewnym obawom ze strony amerykańskiej i my dzisiaj zaproponowaliśmy, żeby to była współpraca w trójkącie, czyli Stany Zjednoczone, Ukraina, ale też Polska, bo chodzi o zabezpieczenie tej produkcji, żeby odbywała się po prostu w miejscu bezpiecznym - powiedziała wiceminister.

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