Niezachwiana wiara w elektoracie PiS-u. Kto wygra wybory?

"Większość Polaków spodziewa się, że to PiS wygra nadchodzące wybory parlamentarne. Największa część ankietowanych wskazała też, że to PiS uformuje nowy rząd - sam lub z koalicjantem. Tylko nieco mniej - o trzy pkt proc. - wierzy, że będzie to opozycja - czytamy w poniedziałkowym "Dzienniku Gazecie Prawnej". Na triumf rządzącej obecnie partii stawia dokładnie 52 proc. respondentów.

"Na Koalicję Obywatelską wskazało niemal 27 proc. badanych. Kolejne ugrupowania opozycyjne uzyskały dużo słabsze wyniki. Na Polskę 2050 Szymona Hołowni wskazało trzy proc. respondentów, na pozostałe ugrupowania mniej niż jeden proc., a w sumie na partie opozycyjne, poza Konfederacją, ok. 31 proc. ankietowanych" - podaje gazeta.

Niezachwiana wiara w elektoracie PiS

W ocenie dziennika "najciekawsze są jednak szczegółowe wyniki w podziale na wyborców obozu rządowego i opozycji". "Pokazują one, że najbardziej niezachwiana wiara w zwycięstwo PiS jest w jego własnym elektoracie (100 proc. wskazań). Wyborcy opozycji są podzieleni - 47 proc. wskazuje na KO, a 32 proc. na PiS. Wśród niezdecydowanych 60 proc. wskazuje na PiS, 10 proc. na KO, a 15 proc. na 'inne ugrupowanie" - czytamy.

Według "DGP" "nie mniej ciekawe są odpowiedzi na drugie pytanie". "O ile w elektoracie PiS ponad 90 proc. wierzy w kontynuację rządów obecnej ekipy, o tyle wśród wyborców opozycji tylko 63 proc."

Sondaż został wykonany w dniach od trzeciego do piątego marca na ogólnopolskiej próbie tysiąca pełnoletnich mieszkańców Polski metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).