Niewybuch w centrum Warszawy. Akcja służb w stolicy

Odkrycia dokonano podczas prac remontowych na linii tramwajowej biegnącej przez al. Solidarności. Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji przekazała w rozmowie z Interią, że służby zabezpieczyły miejsce zdarzenia i powiadomiły patrol saperski.

Jak poinformował reporter Polsat News, saperzy wstępnie potwierdzili, że znaleziony obiekt na pewno pochodzi z czasów II wojny światowej. Nie wiadomo jednak obecnie, czym dokładnie jest niewybuch.

Niewybuch znaleziono podczas prac remontowych na al. Solidarności Radek Pietruszka PAP

Warszawa. Niewybuch na torowisku w al. Solidarności

Na niewybuch natknął się około godz. 8 jeden z pracowników budowy. O obiekt zahaczyła łyżka koparki, którą operował mężczyzna - przekazał reporter Polsat News. Prace remontowe wstrzymano tylko na odcinku, w którym dokonano odkrycia.

W związku ze znaleziskiem występują utrudnienia w ruchu drogowym - zablokowano przejazd na odcinku al. Jana Pawła II - plac Bankowy.

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie poinformował o problemach w kursowaniu linii 190 i Z26. "Możliwe opóźnienia kursów jak również skierowanie linii na trasę objazdową" - przekazano.

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