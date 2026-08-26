W skrócie Rzecznik prezydenta Nawrockiego określił próby przypisania prezydentowi odpowiedzialności za stan finansów państwa jako manipulację.

Ministerstwo Finansów oszacowało, że sześć prezydenckich wet spowoduje zmniejszenie tegorocznych wpływów do budżetu o 8,04 mld zł.

Resort finansów wskazał, że największa część utraconych wpływów wynika z wet dotyczących: podatku od nadzwyczajnych zysków z paliw, podwyżki akcyzy na alkohol oraz ustawy o systemie SENT w obrocie betonem.

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We wtorek Ministerstwo Finansów opublikowało analizę przygotowaną dla "Rzeczpospolitej", dotyczącą kosztu zawetowanych przez prezydenta Nawrockiego ustaw. Według wyliczeń resortu, sześć prezydenckich wet będzie skutkowało zmniejszeniem tegorocznych wpływów do budżetu państwa o 8,04 mld zł.

Weta Karola Nawrockiego pod lupą. "Próba obarczenia odpowiedzialnością"

Do publikacji odniósł się rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

- Rządzący przygotowali buble prawne, niezgodne z konstytucją. A prezydent jako strażnik konstytucji ma obowiązek dbać o przestrzeganie prawa. Stąd weta jako hamulec dla złego prawa lub wnioski do Trybunału Konstytucyjnego - stwierdził Leśkiewicz w rozmowie z "Faktem".

Prezydencki urzędnik zaznaczył, że odpowiedzialność za stan budżetu ponosi szef resortu.

- Można odnieść wrażenie, że niektóre z ustaw pisano z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji. Za fatalny stan finansów publicznych odpowiada minister finansów Andrzej Domański - dodał.

- Próba obarczenia pana prezydenta odpowiedzialnością za kondycję finansów państwa jest nieudolną manipulacją mającą na celu odwrócenie uwagi od afer wywoływanych przez koalicję rządzącą, o których codziennie informują media - zaznaczył rzecznik Nawrockiego.

Według przedstawiciela Pałacu Prezydenckiego, nie będzie problemu z podpisywaniem ustaw, jeśli zgodnie z oczekiwaniem prezydenta będą one przez rząd dobrze przygotowane i przede wszystkim zgodne z prawem.

Ministerstwo Finansów o wetach Nawrockiego. Wskazano utracone wpływy

Wyliczając utracone przez budżet państwa korzyści, MF na pierwszym miejscu wskazało na niewprowadzone w życie przepisy ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków z paliw, co uszczupliło budżet o 3,8 mld zł.

Ponad miliard utraconych wpływów do kasy państwa wyniosło także zawetowanie podniesienia akcyzy na alkohol (1,8 mld zł) oraz ustawy wprowadzającej system SENT w obrocie betonem (1,2 mld zł).

Wśród wyliczeń wskazano także: niezgodę na podwyżkę podatku cukrowego (0,9 mld zł), nowelizację ustawy o CIT (0,2 mld zł) i weto dotyczące podwyżki podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych (0,14 mld zł).

W publikacji zaznaczono, że w przygotowanym przez ministerstwo opracowaniu nie uwzględniono innych zawetowanych ustaw, gdyż "nie spowodowały one w większości bezpośrednich skutków budżetowych".

Źródło: "Fakt"



