W skrócie 87-latek wjechał samochodem w budynek cukierni w Bytomiu podczas tłustego czwartku.

Policja potwierdziła, że kierowca był trzeźwy. Nikomu nic się nie stało.

Mężczyzna otrzymał mandat, osiem punktów karnych oraz został skierowany na badania lekarskie.

O nietypowym zdarzeniu poinformowała bytomska policja. Funkcjonariusze doprecyzowali w komunikacie prasowym, że starszy mężczyzna próbujący zaparkować Fiatem najprawdopodobniej pomylił pedał gazu z hamulcem i wjechał w pawilon, w którym mieściła się piekarnia i cukiernia. Samochód rozbił witrynę sklepową i zatrzymał się w środku.

Na miejsce zdarzenia przybyły służby. Policjanci przekazali, że kierowca był trzeźwy. W jego aucie znajdowała się też druga osoba. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został ranny.

Bytom. Senior wjechał autem w cukiernię. Dostał surowy mandat

"87-latek za stworzone zagrożenie został ukarany mandatem w wysokości tysiąca złotych, otrzymał osiem punktów karnych oraz został dodatkowo skierowany przez policjantów na badania lekarskie" - przekazała bytomska policja.

Policja podała, że "mundurowi kierują na badania, jeśli zachowanie kierowcy, stan po wypadku lub kolizji, czy też inne okoliczności sugerują, że może on posiadać przeciwwskazania do kierowania pojazdami".

Dodano, że skierowanie na badania nie oznacza automatycznej utraty prawa jazdy. O przyszłości kierowcy zdecyduje bowiem lekarz. "Niedopełnienie tego obowiązku może prowadzić do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy" - napisano.

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności, rozwagę i skupienie, zwłaszcza w okresie wzmożonego ruchu.

