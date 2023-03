W czwartek po południu Ministerstwo Obrony Narodowej zamieściło w mediach społecznościowych informację, że ukraińska armia zakupi uzbrojenie od Polski. Mariusz Błaszczak przekazał wcześniej w radiowej Jedynce, że Ukraińcy postanowili złożyć zamówienie na kolejne karabinki Grot. Do tej właśnie wypowiedzi odnosił się wpis MON na Twitterze.

Pod postem pojawił się nieoczekiwanie komentarz Andrzeja Dudy. "Nie, nie było takich ustaleń. Szczerze mówiąc nie wiedziałem o tym, ale też, jak widać, nie dał mi tego" - napisano z profilu prezydenta. "A mógł dać do ogłoszenia jutro w Radomiu. Życie..." - można było przeczytać we wpisie.

Nie jest jasne, co miał na myśli prezydent. Wpis szybko zniknął z sieci, ale zrzutem ekranu z komentarzem Andrzeja Dudy podzielił się z internautami publicysta czasopisma "Liberte!" i przedsiębiorca Aleksander Twardowski.

"Obstawiam, że Andrzej Duda chciał to skomentować w wiadomości prywatnej, ale pomylił okna, albo kliknął nie to, co chciał. Tak czy siak - niesamowite, jak on jest konsekwentnie olewany przez kolegów" - napisał.