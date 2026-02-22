W skrócie Lokalnie na zachodzie i południu Polski pojawią się krótkotrwałe burze, po raz pierwszy w tym roku.

W całym kraju prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu, a także porywisty wiatr, szczególnie w rejonach podgórskich.

Obowiązują ostrzeżenia IMGW przed roztopami i oblodzeniem dla kilku regionów Polski.

W niedzielę w całym kraju pochmurno i deszczowo. Na północny możliwe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Wieczorem mogą wystąpić opady marznące, powodujące gołoledź. Termometry wskażą od 1 stopnia C na północnym wschodzie, około 5 stopni C w centrum, do 9 stopni C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty w rejonach podgórskich.

Nocą będzie pochmurno, przejaśnienia możliwe nad ranem na południowym zachodzie. W całym kraju deszczowo, lokalnie o umiarkowanym natężeniu. W Tatrach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia C, około 3-4 stopni C w centrum, na południu i zachodzie do 5 stopni C. W całej Polsce porywisty wiatr.

Nad Polską pojawią się burze. "Pierwszy raz w tym roku"

W poniedziałek w dalszym ciągu deszczowo. W całym kraju opady na ogół przelotne, na północnym-wschodzie jednostajne. Z kolei lokalnie na zachodzie i na południu wystąpią krótkotrwałe burze.

- Chyba pierwszy raz w tym roku to zjawisko pojawia się w prognozie - dodał synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Temperatura maksymalna przyjmie wartości od 1 stopnia C na wschodzie, około 6 stopni C w centrum, do 10 stopni C na zachodzie.

Następnej nocy w przeważającej części kraju pochmurno, miejscami wystąpią opady. Na północnym wschodzie spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i deszczu, na pozostałym obszarze opady deszczu, a w górach opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia C na północnym wschodzie, około 1 stopnia C w centrum, do 5 stopni C na zachodzie i południu.

Prognoza pogody. IMGW ostrzega przed roztopami. Wydano alerty

W mocy pozostają ostrzeżenia przed roztopami I stopnia na obszarze północno-centralnej Polski, na Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce.

Na południowym krańcu województwa śląskiego obowiązuje alert II stopnia. Ostrzeżenia przed roztopami będą obowiązywać do wtorku wieczorem.

W północno-wschodniej części kraju obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem. Pozostaną aktywne do poniedziałkowego poranka.

