W skrócie Na przełomie lipca i sierpnia 2026 roku nad terytorium Polski zostaną przeprowadzone ćwiczenia wykorzystujące mikrobalony stratosferyczne.

Wojsko poinformowało, że loty mikrobalonów będą zgodne z przepisami i nie wpłyną na codzienne życie mieszkańców.

W przypadku znalezienia elementów pochodzących z mikrobalonów należy ich nie dotykać i powiadomić odpowiednie służby.

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W komunikacie opublikowanym na platformie X Dowództwo Operacyjne RSZ przekazało, że szkolenie zostanie przeprowadzone przez amerykańskie Dowództwo Wielodomenowe w Europie MDC-E (Multi-Domain Command Europe) na terytorium Polski z wykorzystaniem mikrobalonów stratosferycznych (Micro High-Altitude Balloons - Micro-HAB).

Jak zaznaczono, loty będą prowadzone "w przestrzeni powietrznej RP zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w ścisłej koordynacji z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i zarządzanie przestrzenią powietrzną w FIR Warszawa (EPWW)".

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Szkolenie amerykańskiej armii. Mikrobalony stratosferyczne nad Polską

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że w trakcie szkolenia mieszkańcy różnych regionów kraju mogą zauważyć na niebie mikrobalony stratosferyczne. Możliwe będzie również odnalezienie elementów wykorzystywanych platform po zakończeniu lotów.

Wojsko uspokaja jednak, że planowane działania nie stanowią zagrożenia dla ludności. Jak podkreślono w komunikacie, "planowane działania nie stwarzają zagrożenia dla mieszkańców, ani nie wpływają na ich codzienne funkcjonowanie".

Informacja została opublikowana z wyprzedzeniem właśnie po to, by wyjaśnić, z czym mogą mieć do czynienia osoby, które zaobserwują nietypowe obiekty w przestrzeni powietrznej lub natrafią na pozostałości wykorzystywanych platform.

Wojsko apeluje o ostrożność. Nie dotykać znalezionych elementów

Dowództwo Operacyjne RSZ zwróciło się również z apelem do osób, które mogłyby natknąć się na elementy pochodzące z mikrobalonów stratosferycznych.

"W przypadku odnalezienia elementów mogących pochodzić z mikrobalonu stratosferycznego prosimy o ich niedotykanie oraz niepodejmowanie prób samodzielnego zabezpieczenia. O znalezisku należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby" - przekazano.

Wojsko nie wskazało szczegółowego harmonogramu lotów ani miejsc, gdzie będą prowadzone działania.





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