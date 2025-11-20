W skrócie Brak prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej w ostatnich dniach to według ppłk. Macieja Korowaja rezultat taktycznej pauzy, a nie przypadek.

Ma to związek z otwarciem przejść granicznych w Kuźnicy i Bobrownikach.

Były wojskowy przewiduje nasilenie aktów dywersji na terytorium Polski.

Od poniedziałku do środy nie odnotowano żadnej próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej - podaje Straż Graniczna. To nowość, gdyż w październiku prób takich odnotowywano około 100 dziennie.

"Przypadek? Nie sądzę" - ocenia ppłk rezerwy Maciej Korowaj. Były wojskowy zauważa, że presja migracyjna zaczęła spadać po otwarciu przejść granicznych w Kuźnicy i Bobrownikach, co nastąpiło w nocy z niedzieli na poniedziałek.

"Warszawa postawiła warunek: przejścia otwieramy 'na próbę, bo sprawdzamy, czy Mińsk rozumie, że czasy szturmu na polską granicę się skończyły" - pisze Korowaj na platformie X. Jego zdaniem Mińsk zrozumiał warunek i rozkazał wstrzymanie operacji hybrydowej na granicy. "To czysta kalkulacja reżimu Łukaszenki" - ocenia Korowaj.

Granica polsko-białoruska. "Taktyczna pauza" w presji migracyjnej

Nie oznacza to końca wojny hybrydowej. Były wojskowy nazywa ten etap "taktyczną pauzą".

- Zobaczymy, jak to będzie działało - mówi ppłk Maciej Korowaj w rozmowie z Interią. - Niemniej otwarcie przejścia w Kuźnicy i Bobrownikach zostało dobrze przyjęte. Uwolnienie granicy od presji migracyjnej było jednym z celów. Pamiętajmy, że otwarcie tej granicy to także oddech dla obszarów przygranicznych, które czerpały korzyści ze współpracy gospodarczej z Białorusią - wskazuje.

Nasz rozmówca zauważa, że otwarcie przejść granicznych to także otwarcie na tych Białorusinów, którzy "cały czas są bombardowani przez reżim białoruski czy rosyjską wojnę informacyjną przekazami o tym, jak źli są Polacy". - Będzie to dysonans poznawczy dla propagandy - uważa.

Akty dywersji w Polsce. "Będą się nasilać"

W tym tygodniu na linii kolejowej Warszawa - Dorohusk doszło do aktów dywersji. W wyniku eksplozji ładunku wybuchowego w miejscowości Mika na Mazowszu zniszczony został tor kolejowy. Natomiast niedaleko przystanku kolejowego Gołąb w województwie lubelskim pociąg PKP Intercity musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Korowaj nie ma wątpliwości co do tego, że akty takie będą się powtarzać. A otwarcie przejść na granicy z Białorusią może temu sprzyjać. - Niestety musimy brać pod uwagę, że przez ten teren będą przenikali do Polski różni robiący zamieszanie agenci - mówi Korowaj.

Mimo to uważa, że Polska "musi grać z Białorusinami w takie otwarcie lub zamknięcie, bo dzięki temu będziemy mieli możliwość nacisku na pewne sprawy".

- Dywersja będzie się nasilać, ale nie zwalnia to nas od tego, żeby próbować polaryzować stosunki Białorusi i Rosji poprzez właśnie takie działania, które dla nas są dobre, a są złe na przykład dla Rosji - podkreśla były wojskowy.

Anna Nicz

