Nietypowa prośba Jarosława Kaczyńskiego. "Mamy poważne trudności"
- Władze nielegalnie, bezprawnie pozbawiły nas dotychczas 46 mln złotych (...). To sprawia, że mamy teraz poważne trudności - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Polityk zaapelował następnie do zwolenników ugrupowania o dokonywanie wpłat na rzecz partii. To pierwsze oficjalne wystąpienie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości po utworzeniu przez Mateusza Morawieckiego nowego stowarzyszenia.
- Władze nielegalnie, bezprawnie pozbawiły nas dotychczas 46 mln złotych, które się nam należały zgodnie z regulacjami odnoszącymi się do finansowania przez państwo partii politycznych. To powoduje, że mamy dzisiaj poważne trudności - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas zwołanej w czwartek konferencji prasowej.
Jarosław Kaczyński z apelem do wyborców PiS. "Mamy bardzo dużo wydatków"
Polityk podkreślił następnie, że ugrupowanie "przez długie miesiące nie zwracało się o pomoc do społeczeństwa". - Dzisiaj różnego rodzaju przedsięwzięcia, które podejmujemy (...) kosztują. Krótko mówiąc, mamy bardzo dużo wydatków - dodał.
- Stąd moja bardzo serdeczna prośba do zwolenników Prawa i Sprawiedliwości i szerzej zwolenników prawicy, do całego obozu patriotycznego (...), o wpłaty na konto naszej partii - zaapelował.
Prezes PiS podkreślił, że jego ugrupowanie może wygrać wybory i "zatrzymać to, co dzieje się w Polsce bardzo źle", ale bez środków będzie to bardzo trudne lub nawet niemożliwe. Zaznaczył także, że wsparcie od wyborców partii cały czas wpływa, ale jest zbyt niskie.
Prawo i Sprawiedliwość prosi o wsparcie. W tle ruch Mateusza Morawieckiego
Następnie głos zabrał przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Mariusz Błaszczak, który ponowił apel prezesa Kaczyńskiego i podkreślił aktywność polityków PiS.
- Zwracamy się do wszystkich tych, którym leży na sercu wolna, bezpieczna Polska i to, aby nasza ojczyzna się rozwijała - podkreślił.
Oświadczenie polityków Prawa i Sprawiedliwości to pierwsze oficjalne wystąpienie kierownictwa ugrupowania po ogłoszeniu przez Mateusza Morawieckiego utworzenia nowego stowarzyszenia Rozwój Plus, które wzbudziło szereg dyskusji na temat podziałów w środowisku największej partii opozycyjnej.
W skład nowej organizacji, według ustaleń dziennikarza Polsat News Marcina Fijołka, wchodzi 38 polityków PiS. Osoby związane z nową organizacją podkreślają, że nie rezygnują z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
Były premier był również obecny na konferencji.