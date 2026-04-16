W skrócie Jarosław Kaczyński poinformował, że Prawo i Sprawiedliwość ma poważne trudności finansowe.

Prezes PiS zwrócił się z prośbą o wpłaty do zwolenników partii, podkreślając potrzebę wsparcia ze względu na wysokie wydatki.

Politycy PiS wystąpili oficjalnie po raz pierwszy po ogłoszeniu przez Mateusza Morawieckiego utworzenia nowego stowarzyszenia Rozwój Plus, do którego należy 38 polityków PiS.

- Władze nielegalnie, bezprawnie pozbawiły nas dotychczas 46 mln złotych, które się nam należały zgodnie z regulacjami odnoszącymi się do finansowania przez państwo partii politycznych. To powoduje, że mamy dzisiaj poważne trudności - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas zwołanej w czwartek konferencji prasowej.

Jarosław Kaczyński z apelem do wyborców PiS. "Mamy bardzo dużo wydatków"

Polityk podkreślił następnie, że ugrupowanie "przez długie miesiące nie zwracało się o pomoc do społeczeństwa". - Dzisiaj różnego rodzaju przedsięwzięcia, które podejmujemy (...) kosztują. Krótko mówiąc, mamy bardzo dużo wydatków - dodał.

- Stąd moja bardzo serdeczna prośba do zwolenników Prawa i Sprawiedliwości i szerzej zwolenników prawicy, do całego obozu patriotycznego (...), o wpłaty na konto naszej partii - zaapelował.

Prezes PiS podkreślił, że jego ugrupowanie może wygrać wybory i "zatrzymać to, co dzieje się w Polsce bardzo źle", ale bez środków będzie to bardzo trudne lub nawet niemożliwe. Zaznaczył także, że wsparcie od wyborców partii cały czas wpływa, ale jest zbyt niskie.

Prawo i Sprawiedliwość prosi o wsparcie. W tle ruch Mateusza Morawieckiego

Następnie głos zabrał przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Mariusz Błaszczak, który ponowił apel prezesa Kaczyńskiego i podkreślił aktywność polityków PiS.

- Zwracamy się do wszystkich tych, którym leży na sercu wolna, bezpieczna Polska i to, aby nasza ojczyzna się rozwijała - podkreślił.

Oświadczenie polityków Prawa i Sprawiedliwości to pierwsze oficjalne wystąpienie kierownictwa ugrupowania po ogłoszeniu przez Mateusza Morawieckiego utworzenia nowego stowarzyszenia Rozwój Plus, które wzbudziło szereg dyskusji na temat podziałów w środowisku największej partii opozycyjnej.

W skład nowej organizacji, według ustaleń dziennikarza Polsat News Marcina Fijołka, wchodzi 38 polityków PiS. Osoby związane z nową organizacją podkreślają, że nie rezygnują z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.

Były premier był również obecny na konferencji.

