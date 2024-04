Sejm. Nietypowa akcja posła Mateckiego. Rozdawał ulotki i figurki

Do akcji informacyjnej przyłączyli się także posłowie Prawa i Sprawiedliwości , którzy do ulotek dołączyli plastikową figurkę .

Emocje podczas debaty sejmowej. Dariusz Matecki przyniósł banner

Nietypowa akcja posła Dariusza Mateckiego to kontynuacja tego, co zobaczyć można było w czasie czwartkowej debaty. Matecki pojawił się w na sali z banerem prolife. Próbował także odtwarzać nagranie audio, na którym zarejestrowane były odgłosy bicia serca.

- Pan nigdy nie był w ciąży i pan nie wie, co to znaczy nosić dziecko i bać się, więc proszę mi tu nie wychodzić z jakimiś moralnymi i etycznymi według pana komentarzami. Każdy z nas będzie mógł zabrać głos w tej debacie, ale pan nigdy nie będzie wiedział, co to znaczy bać się być w ciąży w Polsce, więc proszę mi tu niczego nie insynuować - powiedziała posłanka KO.