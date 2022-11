Niespokojnie na granicy polsko-rosyjskiej. Oświadczenie ministra obrony narodowej

- Zapora będzie się składała z trzech szeregów drutu ostrzowego, który wykorzystywany jest przez wojsko na całym świecie - powiedział. Zapora będzie miała wysokość 2,5 m oraz szerokość 3 metrów. - Od polskiej strony będzie także postawione ogrodzenie, które ochroni zwierzęta - dodał. Szef MON dodał, że równolegle prowadzone będą prace związane z instalacją urządzeń pozwalających na elektroniczny dozór granicy.

- Zależy nam, żeby granica była szczelna, wykorzystujemy doświadczenia nabyte w ubiegłym roku, a więc nie ulega żadnej wątpliwości, że ta zapora spowodowała ochronę granicy polsko-białoruskiej i uniemożliwiła atak hybrydowy z terytorium białoruskiego, czy też znacząco go spowolniła - mówił Błaszczak.

Szef MON dodał, że ma nadzieję, że "tym razem opozycja nie będzie urządzała wycieczek na granicę z pizzą, nie będzie wywierała presji na polskich żołnierzy i strażników granicznych, i nie będzie ich nękała".

- To, co wydarzyło się w ubiegłym roku było dowodem tego, że opozycja i celebryci, wykorzystując przychylność swoich mediów, starali się wymóc na strażnikach granicznych i żołnierzach to, żeby granica została otwarta, żeby migranci mogli przekraczać nielegalnie granicę, ale społeczeństwo stanęło murem za polskim mundurem. Jestem przekonany, że tym razem też tak będzie - mówił.





Szturm migrantów z granicy rosyjsko-polskiej?

- Będziemy musieli wzmocnić nasze siły na odcinku granicy z Kaliningradem, być może wybudować podobne umocnienia graniczne, jakie są w tej chwili na odcinku polsko-białoruskim - zapowiadał sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. Chodzi o to, aby wojna hybrydowa z użyciem migrantów nie udała się - zapowiadał wcześniej w PR1 sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Według doniesień Rosjanie ściągają do Kaliningradu uchodźców z Azji i Afryki.

Polityk PiS zapewnił, że Polska jest na to gotowa. - Pokazaliśmy, że szturm z Białorusi nie przyniósł spodziewanych efektów, przynajmniej takich jakich oczekiwali Putin i Łukaszenka. Będziemy musieli wzmocnić nasze siły na tym odcinku granicy. Też pewnie zastanowić się nad tym, aby być może wybudować podobne umocnienia graniczne, jakie są w tej chwili na odcinku polsko-białoruskim - odpowiedział.