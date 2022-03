Polska Granica polsko-białoruska. Takiej sytuacji nie było od początku roku

Choć presja na polsko-białoruską granicę osłabła, a oczy świata zwrócone są na wojnę toczącą się przy naszej kolejnej granicy - w Ukrainie, Straż Graniczna wciąż odnotowuje incydenty na odcinku graniczącym z Białorusią.

Granica polsko-białoruska. Przekroczono graniczną rzekę

Jak podaje Straż Graniczna, "w dniu 15.03 na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 70 cudzoziemców". Byli to obywatele Iraku, Jemenu, Syrii i Iranu.

12 osób przekroczyło graniczną rzekę Świsłocz na odcinku PSG Bobrowniki. "Wszyscy zostali zatrzymani" - informuje Straż Graniczna.

Do najnowszego wpisu SG na temat sytuacji granicy polsko-białoruskiej dołączono filmik obrazujący, w którym miejscu na rzece Świsłocz miało dojść do nielegalnego przekroczenia granicy.

Niespokojnie na granicy z Białorusią

Funkcjonariusze Straży Granicznej są w pełnej gotowości od jesieni ubiegłego roku, kiedy to polsko-białoruską granicę forsował tłum migrantów. Jak wskazywano w licznych materiałach demaskujących działania reżimu Łukaszenki - samozwańczy prezydent Białorusi miał ściągnąć migrantów z Bliskiego Wschodu, by wykorzystać ich do forsowania granicy z Polską.

Migrantom obiecywano przeprawę do Unii Europejskiej. Medialne śledztwa wykazywały, że migranci musieli zapłacić spore sumy za możliwość ucieczki ze swojego rodzimego kraju. Na miejscu byli jednak przerzucani pod polsko-białoruską granicę, gdzie pilnowani przez białoruskich funkcjonariuszy budowali tymczasowe obozowiska i usiłowali nielegalnie przedrzeć się na polską stronę.