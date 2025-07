Chociaż aura w dużej części kraju w środę pozostawiała sporo do życzenia, na południu było ciepło: w Nowym Sączu termometry pokazały 27,7 st. C. W czwartek będzie podobnie: deszczowo i burzowo na północnym wschodzie oraz gorąco, a może nawet miejscami upalnie na południowym wschodzie - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na spokojną aurę w ciągu dnia raczej nie mamy co liczyć.