Niespokojna doba na granicy. Ponad sto osób usiłowało sforsować przejście

Wśród migrantów byli między innymi obywatele Kongo i Sudanu. SG podała, że grupa 16 cudzoziemców z Egiptu przeszła przez graniczną rzekę Świsłocz.

Było też zdarzenie, gdzie grupa 20 migrantów podchodziła pod zbudowaną przez Polskę zaporę na granicy, ale jednak wycofała się.

Zatrzymano także Rosjanina i Ukraińca, którzy przewozili łącznie pięciu Syryjczyków.

Coraz więcej nielegalnych prób przekroczenia granicy

W październiku widać na podstawie informacji podawanych przez Straż Graniczną, że dziennie coraz więcej osób próbuje przekroczyć nielegalnie granicę i dostać się z Białorusi do Polski.

Przed tygodniem w sobotę SG odnotowała rekordowe w ostatnim czasie w ciągu doby 120 prób przekroczenia granicy. Od początku października - łącznie - było to już ponad 600 takich prób. We wrześniu tych prób było blisko 1,3 tys.

Od 1 lipca do końca listopada 2022 r. obowiązuje w Podlaskiem (z wyjątkiem odcinków granicy na rzekach) - wydany przez wojewodę - zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość mniejszą niż 200 metrów. Wydano go w związku z trwającymi pracami przy budowie zapory elektronicznej.