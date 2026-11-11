W skrócie Premier Donald Tusk publicznie zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego wraz z rodziną do swojego domu w Sopocie, aby wspólnie porozmawiać o przyszłości Polski.

Szef rządu wyróżnił policjantów z Krakowa, Artura Morańskiego i Jakuba Kulika, którzy udaremnili atak sprawcy sobotniej strzelaniny w stolicy Małopolski.

Podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Szczecinie Tusk podkreślił, że wolność i bezpieczeństwo kraju nie są zagwarantowane raz na zawsze.

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Podczas uroczystości chrztu promu "Bursztyn" w Szczecinie przemawiał premier Donald Tusk. W pewnym momencie szef rządu zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego.

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- Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać. Trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana razem z małżonką, rodziną, dziećmi, do mnie, do domu w Sopocie - powiedział Donald Tusk.

- Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy. Moje mieszkanie nie jest duże, ale znajdzie się dla nas dwóch miejsce w kuchni przy stole. Porozmawiamy - jak to się dawniej mówiło - jak Polak z Polakiem - dodał premier.

Szef rządu podkreślił, przemawiając do zgromadzonych w Szczecinie na obchodach Narodowego Święta Niepodległości, iż "Polska jest warta ich rozmowy".

- Polska warta jest solidarności Polek i Polaków. Nie zmarnujmy tego wysiłku, tego cudu, jaki się nam zdarzył ponownie w historii - kontynuował.

Narodowe Święto Niepodległości. Premier zwrócił się do uczestników marszu

Wcześniej, rozpoczynając swoje przemówienie z okazji Narodowego Święta Niepodległości, premier zwrócił się z pozdrowieniami do uczestników uroczystości odbywających się w Warszawie.

- (Chciałem pozdrowić - red.) mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy przeżywają trudne dni, a szczególnie gorąco Kraków i jego mieszkańców - dodał premier. Po chwili Donald Tusk wspomniał także o policjantach, którzy udaremnili dalszy atak sprawcy sobotniej strzelaniny w stolicy Małopolski.

- Całym sercem pozdrawiamy naszych bohaterskich policjantów - Artura Morańskiego i Jakuba Kulika. Cała Polska jest dzisiaj z wami, jesteście naszymi bohaterami, którzy przywrócili nam wiarę w człowieczeństwo - podkreślał szef rządu.

Tusk nadmienił, że tragiczne wydarzenia z Krakowa pokazują nam, że to, co wywalczyliśmy, czyli wolność, niepodległość, bezpieczeństwo naszych rodzin, dzieci i domów, "to nie jest coś, co jest zagwarantowane raz na zawsze".

- Wszyscy bez wyjątku jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby Polska już zawsze była wolna, bezpieczna i niepodległa - zaznaczył premier.

Donald Tusk mówił także, że "pamiętając o naszych bohaterskich policjantach zrobimy wszystko, aby Polska nadal była najbezpieczniejszym państwem w Europie". - Niech nigdy żaden Polak nie podnosi ręki na drugiego Polaka. Niech nigdy w Polsce nie dojdzie do rozlewu krwi - apelował szef rządu.



