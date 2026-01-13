Niespodziewane słowa Kaczyńskiego. Bosak zamieścił odpowiedź

Paulina Sowa

Oprac.: Paulina Sowa

"Ani ataki ani pochlebstwa nie zdołają nas podzielić i zatrzymać" - napisał Krzysztof Bosak w odpowiedzi na słowa Jarosława Kaczyńskiego. Lider PiS stwierdził, że brak jedności po prawej stronie sceny politycznej jest dziś główną przeszkodą w wygraniu wyborów.

Dwóch mężczyzn w garniturach stoi w oficjalnej scenerii, z tyłu widoczna flaga oraz fragment niebieskiego tła z symbolem korony.
Jarosław Kaczyński odniósł się w swoim wystąpieniu do Krzysztofa Bosaka East News

W skrócie

  • Jarosław Kaczyński wezwał do jedności na prawicy i krytykował brak współpracy między partiami.
  • Krzysztof Bosak odpowiedział, podkreślając niezależność i jedność Konfederacji mimo różnic wewnętrznych.
  • Kaczyński pochwalił Bosaka jako młodego polityka, ale skrytykował część Konfederacji i wskazał na problem manipulacji po prawej stronie.
Lider Konfederacji Krzysztof Bosak skomentował poniedziałkową wypowiedź prezesa PiS.

"Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu nie tylko wspomniał pozytywnie o mnie, ale mówił też o różnicach w Konfederacji, poddając krytyce faktyczne i domniemane elementy naszego programu, a także atakując naszych kolegów z Nowej Nadziei" - napisał Bosak.

Dodał, że "warto wobec tego podkreślić, że ani ataki ani pochlebstwa nie zdołają nas podzielić i zatrzymać".

Bosak napisał, że Konfederacja jest formacją narodową, organizującą zwykłych Polaków w obronie ich praw, wolności i własności.

"Narodowcy, konserwatywni wolnościowcy i zwykli polscy patrioci połączyli w naszej partii siły by bronić niepodległości i suwerennego bytu państwa polskiego. Ta suwerenność przez ostatnie dekady była metodycznie umniejszana przez wszystkie partie, poza nami" - napisał Boasak.

    Przyznał, że w wśród członków partii są różnice, jak w każdym środowisku. "Ale nie damy się rozgrywać z zewnątrz. Nasza jedność i zdolność do współpracy są tym co daje nadzieję naszym wyborcom. Będziemy dalej, skutecznie iść tą drogą. Z korzyścią dla Polski, która potrzebuje oczyszczenia i odnowy politycznej" - podkreślił lider Konfederacji.

    Kaczyński o problemach prawicy

    Jarosław Kaczyński spotkał się w poniedziałek z mieszkańcami Węgrowa. W swoim wystąpieniu podkreślał, że brak jedności po stronie prawicy to dziś kluczowa bariera w odzyskaniu władzy.

    - Pierwsza sprawa, pierwszy krok w tej chwili to jest zjednoczyć obóz patriotyczny. To niesłychanie ważne, bo zjednoczony obóz patriotyczny powinien dzisiaj w Polsce wygrać wybory i - to można powiedzieć - bez specjalnego trudu - mówił prezes PiS.

    Jak dodał, głównym problemem pozostaje brak jedności, a dodatkowo - jak zaznaczył - obóz ten w pewnym stopniu "podlega różnego rodzaju manipulacjom".

    - Te manipulacje mają źródło albo w Polsce, albo poza Polską. Nie będę w tej chwili tego rozważał, bo po prostu nie mam tutaj odpowiedniej ilości dowodów - stwierdził Kaczyński.

    Prezes PiS wskazał jednak na jedno "ograniczenie" po prawej stronie sceny politycznej.

      - Chodzi o Konfederację Korony Polskiej, czyli partię pana Brauna - tu jest, jak to się mówi potocznie - szlaban. Dlaczego? Bo wchodząc tam w układ, my się odcinamy od całego Zachodu, ale przede wszystkim od tego państwa, które w tej chwili gwarantuje nam bezpieczeństwo - wytłumaczył Jarosław Kaczyński.

      Polityk podczas konferencji został zapytany także o Krzysztofa Bosaka jako jednego z czołowych przedstawicieli prawicy.

      - To młody, dobrze zapowiadający się polityk - ocenił Kaczyński. Dodał też, że przedstawiciel Konfederacji jest ostatnio atakowany, że nie ukończył studiów. - Ja oczywiście uważam, że polityk powinien skończyć studia, ale są ludzie, którzy nie ukończyli, a są mądrzy, a są tacy, którzy są profesorami i są głupi - stwierdził prezes PiS.

