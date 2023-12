Na platformie X konto TVP Info wciąż kontrolowane jest przez jednego z pracowników, którzy nie akceptują zmian przeprowadzonych przez nowych rządzących oraz protestują w budynku TVP przy Placu Powstańców Warszawy. Z medialnych doniesień wynika, że jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy stacji - Samuel Pereira.

Bój o TVP. Michał Adamczyk spotkał się z prezesem IPN

W krótkim wpisie Michała Adamczyka nazwano "prezesem TVP", o czym zdecydowała we wtorek Rada Mediów Narodowych (RMN), w której większość mają przedstawiciele PiS. "Podczas rozmowy prezes Michał Adamczyk przedstawił prezesowi Karolowi Nawrockiemu stan prawny i faktyczny w Telewizji Polskiej " - przekazano.

Dodano również, że prezes IPN śledzi sytuację "z dużą uwagą" i wyraził zaniepokojenie tym, co dzieje się wokół mediów publicznych. Jak czytamy, szef Instytutu podkreślił "konieczność przestrzegania ładu prawnego przez wszystkich uczestników życia politycznego i publicznego".

TVP. Plany Michała Adamczyka na naprawę mediów

Krótko po wyborze przez RMN Michał Adamczyk obiecał, że "uczyni wszystko, by jak najszybciej przywrócić w spółce ład prawny i korporacyjny i ukarać winnych łamania prawa ". Zapowiedział też, że jego celem jest wznowienie działania wszystko anten TVP.

Były szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej stwierdził także, że "osoby przedstawiające się w przestrzeni publicznej jako rzekomi prezesi mediów publicznych, powołani przez inne niż RMN organy, działają w sposób bezprawny ". Następnie zaapelował, by zaprzestać takich działań i powiadomił pracowników, że żadne dokumenty podpisywane przez takie osoby są z gruntu prawa nieważne.

Michał Adamczyk "prezesem TVP" został po tym, jak powołała go RMN. Wcześniej stanowisko to przez kilkadziesiąt godzin zajmował pełniący obowiązki prezesa Maciej Łopiński. Decyzją odwołanego zarządu TVP zastąpił on byłego już prezesa Mateusza Matyszkowicza. Minister kultury ocenił, że ruch taki jest nieważny, bo został wykonany przez nieistniejący organ.