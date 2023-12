Nowo mianowany Maciej Berek zaalarmował w czwartek, że z pokoi w kancelarii premiera zniknęły komputery i drukarki. Konieczna jest teraz ich ponowna instalacja. Do sprawy odniósł się były rzecznik rządu oraz inni politycy PiS. Piotr Müller zaapelował, by "nie szukać taniej sensacji", a według posła Marcina Przydacza to "normalna sytuacja".