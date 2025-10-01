Niespodzianka dla emerytów. Podwójna wypłata w październiku

Spis treści: Kto dostanie podwójny przelew w październiku? Jak ZUS wypłaca emerytury?

Kto dostanie podwójny przelew w październiku?

Podwójny przelew od ZUS dotyczy emerytów otrzymujących swoją emeryturę pierwszego dnia miesiąca. W listopadzie dzień ten przypada na Wszystkich Świętych, które jest dniem wolnym od pracy. Dodatkowo w 2025 roku 1 listopada wypada w sobotę.

Według przepisów w takim przypadku ZUS jest zobowiązany do wcześniejszych wypłat emerytury, dokładnie w pierwszy dzień roboczy poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy. Z tego względu niektórzy emeryci w październiku otrzymają emeryturę za październik, a ostatniego dnia miesiąca także emeryturę za listopad.

Na wcześniejszą wypłatę emerytury mogą liczyć także osoby pobierające świadczenie 25. dnia miesiąca. Dzień ten w październiku w 2025 roku wypada w sobotę. ZUS zatem przeleje emeryturę dzień wcześniej 24 października.

Jak ZUS wypłaca emerytury?

Wcześniejsze wypłaty emerytur wynikają ze stałych terminów przelewów. ZUS dokonuje wypłat emerytur w siedmiu terminach przypadających na 1., 5., 6., 10., 15., 20., 25. dzień miesiąca. Emeryci co miesiąc otrzymują świadczenie w ustalonym dniu.

Sytuacja podwójnej emerytury w październiku nie jest nowa i powtarza się co roku w związku ze Wszystkich Świętych, który ma czerwoną kartkę w kalendarzu. Jest zatem dniem wolnym od pracy niezależnie od dnia tygodnia, w który wypada.

Choć seniorzy swoje świadczenia mogą otrzymywać na konta bankowe, to wiele starszych osób pobiera emeryturę w gotówce za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wówczas muszą czekać na wizytę listonosza. Kiedy termin wypłaty wypada w dzień wolny, listonosz powinien dostarczyć emeryturę na tych samych zasadach, czyli najpóźniej w dzień roboczy poprzedzający termin wypłaty.

