W czwartek wieczorem przez południe i południowo-wschodnią część kraju przetoczyły się potężne superkomórki burzowe . Do usuwania skutków burz strażacy wyjeżdżali 1578 razy - informuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Karol Kierzkowski. Wiele zniszczeń zanotowano w stolicy Małopolski.

Do Krakowa superkomórki burzowe dotarły w czwartek po godz. 21:00. Zanim uderzyły w miasto i jego okolice, synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegali przed możliwymi podmuchami wiatru dochodzącymi do 115 km/h. Zagrożenie okazało sę realne: żywioł doprowadził do wielu zniszczeń.