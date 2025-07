Tegoroczne lato do tej pory nie zachwyca pogodą. Chociaż doświadczyliśmy już w lipcu fali upałów, to przez większość miesiąca dominowała burzowa i deszczowa aura. Wygląda na to, że w najbliższych dniach się to nie zmieni. Wręcz przeciwnie - deszczu i burz może być jeszcze więcej - wynika z prognoz zagrożeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.