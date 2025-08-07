Nieprawidłowości w RARS. Jest pierwszy akt oskarżenia

Były funkcjonariusz policji Artur Sz. został oskarżony o popełnienie 23 przestępstw, w tym bezprawnego pozbawienia wolności pracownicy sklepu "Red is Bad" - przekazała w czwartek prokuratura. To pierwszy skierowany do sądu akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Akt oskarżenia przeciwko byłemu funkcjonariuszowi został skierowany do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 4 sierpnia.

Artur Sz. został oskarżony o popełnienie łącznie 23 przestępstw, w tym bezprawnego pozbawienia wolności pracownicy sklepu "Red is Bad", dokonywania bezprawnych sprawdzeń w policyjnych bazach danych oraz szeregu przestępstw na szkodę jego byłej żony - wymienia prokuratura w komunikacie.

    Afera w RARS. Akt oskarżenia przeciwko byłemu policjantowi

    "Kolejnych pięć zarzutów dotyczy niedopełnienia obowiązków służbowych w związku z pomocą i asystą udzielaną podejrzanemu Pawłowi Sz. przy wypłacie z banku większych kwot pieniędzy" - czytamy.

    Prokuratura wyjaśniła, że we wrześniu i w październiku 2023 roku Paweł Sz. wypłacił "w asyście" Artura Sz. łącznie ponad 3,5 mln zł. Każdorazowo przekazywał Arturowi Sz. za tę "przysługę" kwotę 1000 zł. Podczas niektórych wypłat oskarżony Artur Sz. pozostawał w służbie, a każdorazowo poruszał się pojazdem z podrobioną tablicą rejestracyjną.

    Nieprawidłowości w RARS. Trwa śledztwo prokuratury

    Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS zostało wszczęte 1 grudnia 2023 r. Aktualnie prowadzi je Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

    Podstawą wszczęcia śledztwa były zgromadzone przez CBA materiały o charakterze niejawnym i dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Na dalszym etapie śledztwa GIIF złożył dwa kolejne zawiadomienia o podejrzeniu prania brudnych pieniędzy.

    Kluczową postacią w sprawie jest Paweł Sz., twórca marki "Red is Bad". Zdaniem śledczych otrzymał on w ciągu trzech lat zamówienia na pół miliarda złotych i miało się to dziać bez organizowania przetargów. Przedsiębiorca został zatrzymany w październiku 2024 roku na Dominikanie. Z aresztu wyszedł w lutym 2025 r. i otrzymał status małego świadka koronnego.

