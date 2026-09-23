Nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. CBA przeprowadziło akcję

W skrócie Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Piotra M. i Annę P. w związku ze śledztwem dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej.

Zatrzymani zostali przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi postępowanie w sprawie nieprawidłowości w PFN.

Piotr M. i Anna P. byli związani z kampanią 'Sprawiedliwe Sądy' realizowaną przez Polską Fundację Narodową.

Śledztwo obejmuje między innymi zarzuty nadużycia uprawnień oraz wyrządzenia szkody majątkowej Fundacji w kwocie ponad 8 mln zł podczas finansowania kampanii.

W lipcu Maciejowi Ś. i Cezaremu J. przedstawiono zarzuty nadużycia uprawnień, niedopełnienia obowiązków oraz nielegalnego przekazania wartości niepieniężnych na rzecz partii politycznych.

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"Dzisiaj rano w Warszawie na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie agenci CBA zatrzymali Piotra M. i Annę P." - poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Jak czytamy, zatrzymanych przewieziono do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, prowadzącej śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.

Śledztwo ws. Polskiej Fundacji Narodowej. Piotr M. i Anna P. zatrzymani

"Na tym etapie są to jedyne informacje, które mogę przekazać" - zaznaczył Dobrzyński we wpisie zamieszczonym na platformie X.

Dziennikarze Onetu podają, że Piotr M. jest komentatorem TV Republika, a Anna P. to dyrektorka Biura Wydarzeń Prezydenta.

Informację w sprawie zatrzymania zamieściła również Prokuratura Regionalna w Rzeszowie. "Funkcjonariusze CBA zatrzymali dziś kolejne dwie osoby w śledztwie dotyczącym kampanii 'Sprawiedliwe Sądy'".

Jak czytamy w komunikacie, Anna P. i Piotr M. to byli członkowie spółki Solvere, którzy na podstawie umowy z Polską Fundacją Narodową zrealizowali kampanię.

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Z ustaleń Onetu wynika, że zatrzymani są byłymi PR-owcami Beaty Szydło. W czasie sprawowania władzy przez PiS zajmowali stanowiska w Centrum Informacyjnym Rządu -Piotr M. jako dyrektor, a Anna P. jako dyrektorka departamentu obsługi medialnej.

Nieprawidłowości w PFN. Sprawa kampanii "Sprawiedliwe Sądy"

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w PFN dotyczy między innymi podejrzenia nadużycia uprawnień i przekroczenia obowiązków przez członków jej zarządu w 2017 r.

Jedną ze spraw badanych w postępowaniu jest mechanizm sfinansowania kampanii "Sprawiedliwe Sądy". W ramach organizowanej przez PFN akcji, której celem - według inicjatorów - miało być przybliżenie polskiej i zagranicznej opinii publicznej reformy sądownictwa w Polsce, na ulicach miast pojawiły się związane ze zmianami billboardy.

"Tak jest: sędziowie o sobie 'nadzwyczajna kasta'. Tak będzie: sędziowie, jak wszyscy obywatele - gdy łamią prawo, ponoszą odpowiedzialność" - głosiło jedno z haseł.

Jednym z oskarżeń, jakie pojawiały się w związku z kampanią, był stawiany PFN zarzut, że w ramach akcji za państwowe pieniądze prowadzi kampanię PiS.

Kiedy w 2024 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo, rzecznik prok. Piotr Antoni Skiba informował, że "wyrządzono Fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w kwocie nie mniejszej niż 8 mln 428 tys. zł".

Sprawa została następnie przejęta przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie, która zajmuje się również innymi wątkami działalności PFN. Wśród nich znalazła się kwestia zakupu i sprzedaży jachtu "I Love Poland" za 900 tys. euro w 2018 r.

Sprawa PFN. Maciej Ś. i Cezary J. z zarzutami. Grozi im do dziesięciu lat więzienia

W lipcu zarzuty w sprawie nieprawidłowości w PFN przedstawiono byłemu szefowi KRRiT Maciejowi Ś. oraz byłemu członkowi zarządu Fundacji Cezaremu J. Rzeszowska prokuratura przekazała wówczas, że chodzi o "popełnienie - wspólnie i w porozumieniu - przestępstwa polegającego na nadużyciu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków".

"Jednocześnie - wbrew przepisom ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych - przekazano na rzecz partii politycznych 'Prawo i Sprawiedliwość' oraz 'Solidarna Polska' wartości niepieniężne wycenione na ww. kwotę (nie mniejszą niż 8 428 542,74 zł - red." w postaci usług marketingu politycznego" - poinformowała Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.

Obaj mężczyźni nie przyznają się do winy. Grozi im kara do dziesięciu lat pozbawienia wolności.



