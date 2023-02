Nieprawidłowości w Krajowym Instytucie Mediów. Zawiadomienie do prokuratury

Oprac.: Małgorzata Przepióra Polska

Najwyższa Izba Kontroli złożyła zawiadomienie do prokuratury w związku z nieprawidłowościami w Krajowym Instytucie Mediów, którym do niedawna kierował Mirosław Kalinowski. Według kontrolerów przy zawieraniu jednej z umów mogło dojść do przestępstwa. Izba dopatrzyła się również szeregu innych nieprawidłowości, w tym podatkowych. - NIK negatywnie oceniła działalność KIM we wszystkich zbadanych obszarach - poinformował wicedyrektor Departamentu Strategii NIK. - Nieczęsto się to zdarza - dodał.

Zdjęcie Szef NIK Marian Banaś / Pawel Wodzynski / East News