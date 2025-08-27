14 sierpnia szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej informowała, że wezwała Marszałek Województwa Świętokrzyskiego do zwrotu blisko 4,4 mln zł, w związku z nieprawidłowościami przy wydatkach funduszy z KPO. Jak informowała "doszło do konfliktu interesów".

"Pani Marszałek podpisała umowę na dotacje dla firmy partnera życiowego swojej córki. Na dodatek wbrew funduszowym zasadom nie ujawniła, że występuje tu konflikt interesów" - napisała.

"Decyzja została poprzedzona szczegółowymi kontrolami Ministerstwa i instytucji ścigającej nadużycia finansowe w Unii. Wynik kontroli jest jednoznaczny" - dodała.

Fundusze z KPO. Minister zapowiada kolejne działania

Po kilkunastu dniach od decyzji Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała w mediach społecznościowych, że marszałek i zarząd województwa świętokrzyskiego odmówili zwrotu środków.

"W związku z tym w imieniu rządu polskiego wystąpiłam do Prokuratorii Generalnej o skierowanie sprawy do sądu. Każda złotówka, którą ktoś weźmie nieuczciwie z inwestycji Polski i Unii Europejskiej zostanie odebrana i przeznaczona na inwestycje uczciwe" - przekazała w mediach społecznościowych.

Tusk: Rada Gabinetowa? Jestem zadowolony z jej przebiegu Polsat News