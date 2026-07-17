Jak przekazała prokuratura w komunikacie, śledztwo zostało wszczęte w związku z informacjami ujawnionymi przez portal Onet. Wynika z nich, że na terenie jednego z najważniejszych szpitali w Polsce bliscy zmarłych pacjentów od lat są nagabywani, by skorzystali z usług prywatnego zakładu pogrzebowego "Nadzieja".

Rozwiń

Publikacja opisywała sytuacje, w których rodziny osób zmarłych w szpitalach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego miały otrzymywać propozycje organizacji pogrzebu właśnie przez wskazany zakład.

Jak podaje Onet, przez dwa tygodnie zebrano materiały obejmujące m.in. dokumenty, relacje byłych pracowników placówki, rodzin zmarłych pacjentów oraz przedstawicieli innych firm z branży pogrzebowej. Z ich relacji wynikało, że zakład "Nadzieja" miał prowadzić działalność na terenie szpitala, co - według rozmówców - mogło naruszać obowiązujące przepisy.

Jedna z opisanych sytuacji dotyczyła mężczyzny, który pojawił się w prosektorium, aby zidentyfikować ciało zmarłego ojca. Jak relacjonował, osoba pokazująca ciało miała przy okazji zaproponować pomoc w organizacji całego pogrzebu.

Podobne relacje miały przedstawiać także inne rodziny. Jedna z osób bliskich zmarłego przekazała, że pracownica prosektorium miała sugerować wybór konkretnego zakładu, argumentując, że w takim przypadku rodzina nie poniesie kosztów związanych z przechowywaniem ciała w chłodni.

Wkrótce więcej informacji.

"Polityczny WF": Konferencja Woch - Kaczyński ośmieszyła pomysł prezesa PiS? INTERIA.PL