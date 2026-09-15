W skrócie Prokuratura Okręgowa w Siedlcach prowadzi postępowanie przygotowawcze dotyczące niedopełnienia obowiązków przez członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach prezydenckich w 2025 roku.

Zatrzymano dotychczas 69 osób i trwa dalsza analiza oraz gromadzenie materiału dowodowego.

Członkowie wybranych komisji otrzymali zarzuty związane z nierzetelnym liczeniem głosów i sporządzaniem protokołów, a wobec części skierowano akt oskarżenia lub wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach poinformowała we wtorek, że trwa postępowanie przygotowawcze dotyczące niedopełnienia obowiązków przez członków obwodowych komisji wyborczych podczas ostatnich wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. Dotychczas zatrzymano 69 osób. Sprawę opisał "Fakt".

- Materiał dowodowy jest cały czas analizowany, planowane są też kolejne wezwania - powiedział prokurator Bartłomiej Świderski. Zaznaczył, że materiał dowodowy jest też ciągle gromadzony.

Nieprawidłowości w czasie wyborów prezydenckich. Trwa postępowanie

"W ustalonych obwodowych komisjach wyborczych (...) osoby pełniące w nich funkcje przewodniczących oraz ich zastępcy, a także członkowie tych komisji, będąc z tego tytułu funkcjonariuszami publicznymi zobowiązanymi do przeprowadzenia głosowania i czuwania w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego, nieumyślnie nie dopełnili tego obowiązku" - podano w komunikacie na stronie.

Członkowie komisji nierzetelnie liczyli głosy oddane przez obywateli, nierzetelnie ustalili wyniki wyborów w poszczególnych obwodach i nierzetelnie sporządzili oficjalne protokoły z głosowania w obwodzie.

Świderski podkreślił, że takie postępowanie wiąże się z istotną szkodą dla interesu publicznego w zakresie prawidłowości wyborów, która jest fundamentem funkcjonowania demokratycznego państwa.

Zarzuty dla członków komisji wyborczych. "Nierzetelne"

Zarzuty otrzymali członkowie obwodowych komisji wyborczych: nr 4 w Stoczku (węgrowskim), nr 1 w Staninie, nr 13 w Mińsku Mazowieckim, nr 4 w Bychawie, nr 1 w Magnuszewie, nr 13 w Radomiu, nr 80 w Lublinie, nr 2 w Łaskarzewie, nr 2 w Stoczku Łukowskim, nr 2 w Poturzynie i nr 9 w Łęcznej.

Wobec sześciu członków OKW nr 4 w Stoczku został skierowany do Sądu Rejonowego w Węgrowie akt oskarżenia. Wobec trzech kolejnych członków OKW nr 4 w Stoczku został skierowany do Sądu Rejonowego w Węgrowie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Podejrzanym grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.



