Spis treści: Aktualizacja danych firmy? To pretekst do kradzieży loginu i hasła Ostrzeżenie przed oszustami na stronie oszustów Dostałeś takiego maila? Sprawdź sprawę poza wiadomością

Aktualizacja danych firmy? To pretekst do kradzieży loginu i hasła

CERT Polska informuje o licznych zgłoszeniach dotyczących wiadomości podszywających się pod banki. W najnowszym wariancie oszuści nakłaniają przedsiębiorców do potwierdzenia danych firmy.

Link z e-maila prowadzi do fałszywego serwisu bankowości elektronicznej, który służy przejęciu danych logowania. Wcześniej w tej samej kampanii wykorzystywano m.in. temat rachunków walutowych i zmian w autoryzacji przelewów.

Na udostępnionym w mediach społecznościowych przykładzie przestępcy podszywają się pod iPKO biznes. Przywołują ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, dyrektywę PSD2 oraz zalecenia KNF. Polecają aktualizację danych rejestrowych i informacji o reprezentantach przedsiębiorstwa.

CERT Polska pokazuje jak wygląda mail od oszustów. Materiały CERT Polska/NASK materiał zewnętrzny

Wyznaczają też 14 dni na odpowiedź. Po tym terminie odbiorca ma rzekomo stawić się w oddziale z dokumentem tożsamości i odpisem z KRS lub CEIDG. Przycisk prowadzący do "banku" sugeruje więc prosty sposób na uniknięcie dodatkowych formalności.

Ostrzeżenie przed oszustami na stronie oszustów

W fałszywym e-mailu znalazło się zdanie: "Nigdy nie prosimy o hasła, kody autoryzacyjne ani dane karty". Ma ono uspokoić odbiorcę, choć umieszczony poniżej przycisk kieruje właśnie na stronę wyłudzającą dane.

Podrobiony ekran logowania zawiera logo iPKO biznes, pole identyfikatora użytkownika, a nawet ostrzeżenia przed cyberprzestępcami. Skopiowany wygląd i komunikaty o bezpieczeństwie nie potwierdzają autentyczności witryny. CERT Polska przypomina, że fałszywy serwis może wyglądać identycznie jak prawdziwy, więc trzeba sprawdzać jego adres.

Pod wpisem pojawiły się komentarze osób, które otrzymały podobną korespondencję. "Przed chwilą dostałam podobnego maila" - napisała jedna z użytkowniczek. Inna wskazała, że wiadomości dotarły również do urzędów. To relacje internautów; nie pozwalają określić liczby ofiar ani strat.

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Dostałeś takiego maila? Sprawdź sprawę poza wiadomością

PKO Bank Polski potwierdził, że przestępcy rozsyłają fałszywe prośby o aktualizację danych. Bank zaznacza, że nie wysyła e-maili z żądaniem podania danych logowania ani potwierdzenia tożsamości przez przesłany link. Ostrzega również przed otwieraniem załączników w takiej korespondencji.

Jeśli otrzymasz podobną wiadomość:

otwórz aplikację banku lub wpisz znany, oficjalny adres w przeglądarce;

potwierdź żądanie aktualizacji danych przez kontakt z bankiem, korzystając z numeru z jego oficjalnej strony; · zgłoś e-mail przez incydent.cert.pl lub usługę "Bezpiecznie w sieci" w mObywatelu.

Jeśli podałeś dane na fałszywej stronie, natychmiast skontaktuj się z bankiem. Nie czekaj, aż zauważysz przelew, którego nie zlecałeś. Zgłoszenie do CERT Polska nie zastępuje kontaktu z bankiem w sprawie zabezpieczenia konta.



