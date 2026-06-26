Rozgrzane powietrze z południowo-zachodniej Europy niesie do Polski falę potężnych upałów, które z każdym kolejnym dniem nabierają mocy. W czwartek w zdecydowanej większości kraju było ponad 30 stopni, a poniżej tego poziomu było tylko na północy i w górach. Piątek również będzie bardzo gorący - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Upał wypełnia Polskę. Najgoręcej na zachodzie

Wyż Hartmut nigdzie się nie ruszył i wciąż wisi nad środkową Europą, zaciągając do nas kolejne masy ciepła. Znowu w całej Polsce będzie słonecznie i gorąco, praktycznie bez chmur.

Nieco chłodniej będzie praktycznie tylko nad samym morzem: do 22-26 st. C oraz na Podhalu: do 27-28 stopni. W reszcie kraju szybko zrobi się upalnie i termometry pokażą od około 32 st. C w centrum do 33-34 stopni Celsjusza na zachodzie.

Piątek najgorętszy będzie na zachodzie - tam synoptycy IMGW spodziewają się do 34 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Ze względu na upały obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia w zdecydowanej większości Polski. Pomarańczowe alerty obejmują rozległy pas terenu ciągnący się od zachodniej do wschodniej granicy. Na północ i południe od tych obszarów obowiązują także ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Wolne od ostrzeżeń będą praktycznie tylko rejony na północy.

Zdecydowana większość Polski w piątek będzie objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem IMGW materiał zewnętrzny

Uczucia gorąca nie zmniejszy wiatr, który będzie słaby w całej Polsce.

Upał za dnia, gorąco w nocy. Zrobi się bardziej tropikalnie

Z powodu postępującej duchoty i gorąca w większości regionów pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. Jedynie rano na północy warunki będą korzystne, choć z czasem również tam pogorszą się wraz z rosnącymi upałami.

W ciągu dnia z powodu upałów warunki pogorszą się do niekorzystnych w większości województw IMGW materiał zewnętrzny

Nie wszystkim uda się w nocy odpocząć od bardzo wysokich temperatur. Najbliższa noc zapowiada się na bardzo ciepłą, zwłaszcza na południowym zachodzie. Tam temperatury nie spadną poniżej 20 stopni Celsjusza, co oznacza, że będziemy mieli do czynienia z nocą tropikalną.

Upał niedługo będzie jeszcze silniejszy i w weekend oraz w poniedziałek miejscami być może zanotujemy historycznie wysokie wartości, sięgające lokalnie około 40 stopni Celsjusza. W tym okresie cały kraj może być zakryty czerwonymi alertami IMGW.

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