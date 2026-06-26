Niepowstrzymany upał ruszył w Polskę. W piątek wyraźnie to odczujemy

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Nie ma gdzie schronić się przed palącym słońcem. Zawiśnie nad całym krajem, a chmury go nie przesłonią. Upał staje się coraz silniejszy i miejscami sięgnie 34 stopni Celsjusza. Gorąco będzie nawet w nocy, która miejscami będzie tropikalna. Większość kraju zakryły ostrzeżenia przed gorącem.

Upał w Polsce pęcznieje. W piątek nie będzie jak przed nim uciec, w dodatku pogoda będzie słoneczna i bezchmurna
Fala upałów w Polsce robi się coraz silniejsza. W piątek na zachodzie zanotujemy około 34 stopniKlaudia RadeckaAgencja Wyborcza

Rozgrzane powietrze z południowo-zachodniej Europy niesie do Polski falę potężnych upałów, które z każdym kolejnym dniem nabierają mocy. W czwartek w zdecydowanej większości kraju było ponad 30 stopni, a poniżej tego poziomu było tylko na północy i w górach. Piątek również będzie bardzo gorący - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Upał wypełnia Polskę. Najgoręcej na zachodzie

Wyż Hartmut nigdzie się nie ruszył i wciąż wisi nad środkową Europą, zaciągając do nas kolejne masy ciepła. Znowu w całej Polsce będzie słonecznie i gorąco, praktycznie bez chmur.

Nieco chłodniej będzie praktycznie tylko nad samym morzem: do 22-26 st. C oraz na Podhalu: do 27-28 stopni. W reszcie kraju szybko zrobi się upalnie i termometry pokażą od około 32 st. C w centrum do 33-34 stopni Celsjusza na zachodzie.

Mapa przedstawiająca anomalię temperatury powietrza w Polsce i okolicznych krajach, z największymi odchyleniami na wschodzie i południu kraju, oznaczonymi intensywnymi odcieniami czerwieni i pomarańczu.
Piątek najgorętszy będzie na zachodzie - tam synoptycy IMGW spodziewają się do 34 stopni CelsjuszaWXChartsmateriał zewnętrzny

Ze względu na upały obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia w zdecydowanej większości Polski. Pomarańczowe alerty obejmują rozległy pas terenu ciągnący się od zachodniej do wschodniej granicy. Na północ i południe od tych obszarów obowiązują także ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Wolne od ostrzeżeń będą praktycznie tylko rejony na północy.

Mapa Polski z zaznaczonymi obszarami w trzech kolorach: pomarańczowym obejmującym większość kraju, żółtym występującym na północnym wschodzie, północy i południu oraz białym w części północnej, wskazując podział na różne strefy ostrzeżeń meteorologiczn...
Zdecydowana większość Polski w piątek będzie objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałemIMGWmateriał zewnętrzny

Uczucia gorąca nie zmniejszy wiatr, który będzie słaby w całej Polsce.

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Jakub Wojciechowski

Upał za dnia, gorąco w nocy. Zrobi się bardziej tropikalnie

Z powodu postępującej duchoty i gorąca w większości regionów pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. Jedynie rano na północy warunki będą korzystne, choć z czasem również tam pogorszą się wraz z rosnącymi upałami.

Mapa Polski z naniesionymi strefami obciążenia gorącem, gdzie południowa i środkowa część kraju oznaczona jest intensywnym kolorem czerwonym jako obszary z wysokim zagrożeniem upałem, północny zachód kraju pokazuje strefę korzystną pod względem biometu...
W ciągu dnia z powodu upałów warunki pogorszą się do niekorzystnych w większości województwIMGWmateriał zewnętrzny

Nie wszystkim uda się w nocy odpocząć od bardzo wysokich temperatur. Najbliższa noc zapowiada się na bardzo ciepłą, zwłaszcza na południowym zachodzie. Tam temperatury nie spadną poniżej 20 stopni Celsjusza, co oznacza, że będziemy mieli do czynienia z nocą tropikalną.

Upał niedługo będzie jeszcze silniejszy i w weekend oraz w poniedziałek miejscami być może zanotujemy historycznie wysokie wartości, sięgające lokalnie około 40 stopni Celsjusza. W tym okresie cały kraj może być zakryty czerwonymi alertami IMGW.

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