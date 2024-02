Przeciętny mężczyzna nie pracował z powodu choroby 31,38 dnia, a przeciętna kobieta 34,65 dnia. Daje to przeciętną długość absencji chorobowej wynoszącą 33,14 dnia .

Jak podkreśla "Rzeczpospolita", w porównaniu z 2022 rokiem liczba dni spędzonych na zwolnieniu spadła o 0,7 proc. Jednak liczba zaświadczeń zwiększyła się o 0,4 proc. "Co oznacza, że w minionym roku ze zwolnień korzystaliśmy chętniej, ale krócej " - dodano.

Z raportu ZUS wynika, że wzrósł odsetek krótkookresowych zaświadczeń (od jednego do pięciu dni) - wyniósł on 42,2 proc. wszystkich wystawionych L4. W 2022 roku było to 40,6 proc.