Niepokojące zjawisko spłynie na połowę Polski. Nowe ostrzeżenia

Wieczór nie będzie przyjemny dla mieszkańców wschodniej Polski. To właśnie tam pojawią się najgęstsze mgły - ostrzegają synoptycy IMGW. Nie tylko ograniczą widzialność poniżej 200 metrów, ale też mogą osadzać szadź, tworząc śliską warstwę na drogach i chodnikach. Żółte alerty z tego powodu obowiązują w 11 województwach.

Zamglona nocna sceneria z zabytkowym powozem ciągniętym przez konie na tle podświetlonej wieży. W prawym górnym rogu widoczna mapa Polski z zaznaczonymi miastami i wyróżnionym regionem wokół Warszawy.
Gęste mgły wieczorem pojawią się we wschodniej Polsce. Wydano alerty pierwszego stopniaArtur Widak/NurPhoto via Getty Images/IMGWmateriał zewnętrzny

Od kilku dni powtarza się pogodowy schemat: rano i wieczorem w wielu regionach kraju pojawiają się gęste mgły. W czwartek sytuacja się powtórzy. Przed powrotem zagrożenia późnym popołudniem ostrzegają specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Żółte alerty w 11 województwach. Gęsta mgła wraca

Nowe alerty pierwszego stopnia z powodu gęstej mgły wydano w czwartek po południu. Obejmują one wschodnią połowę Polski, czyli województwa:

  • lubelskie;
  • północne krańce podkarpackiego;
  • północno-zachodnią część małopolskiego;
  • południowe powiaty śląskiego;
  • świętokrzyskie;
  • mazowieckie;
  • łódzkie (bez terenów na zachodzie);
  • większość podlaskiego (bez powiatów na północy);
  • większość warmińsko-mazurskiego (bez części północnej);
  • powiaty sztumski i kwidzyński w pomorskim;
  • północno-wschodnią część kujawsko-pomorskiego.

Tam "będzie się utrzymywać długotrwała gęsta mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 metrów" - czytamy w komunikacie IMGW.

Lokalnie będzie to mgła osadzająca szadź i powodująca śliskość nawierzchni. W niektórych miejscach możliwe też będą opady marznącej mżawki.

    Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 17:00 i pozostaną w mocy do godz. 9:00 w piątek.

    Mrozy po zachodzie słońca. Wystąpią na południu

    W nocy z czwartku na piątek mgły mogą miejscami ograniczyć widzialność do 100 metrów. Do tego dojdą mrozy, na które trzeba się przygotować na południu kraju.

    Na północy i zachodzie Polski w nocy będzie dość ciepło: od 3 do nawet 6 stopni Celsjusza. W południowych rejonach kraju temperatura spadnie do -2, a w kotlinach górskich do około -4 stopni Celsjusza.

