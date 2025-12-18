Od kilku dni powtarza się pogodowy schemat: rano i wieczorem w wielu regionach kraju pojawiają się gęste mgły. W czwartek sytuacja się powtórzy. Przed powrotem zagrożenia późnym popołudniem ostrzegają specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Żółte alerty w 11 województwach. Gęsta mgła wraca

Nowe alerty pierwszego stopnia z powodu gęstej mgły wydano w czwartek po południu. Obejmują one wschodnią połowę Polski, czyli województwa:

lubelskie ;

północne krańce podkarpackiego ;

północno-zachodnią część małopolskiego ;

południowe powiaty śląskiego ;

świętokrzyskie ;

mazowieckie ;

łódzkie (bez terenów na zachodzie);

większość podlaskiego (bez powiatów na północy);

większość warmińsko - mazurskiego (bez części północnej);

powiaty sztumski i kwidzyński w pomorskim ;

północno-wschodnią część kujawsko-pomorskiego.

Tam "będzie się utrzymywać długotrwała gęsta mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 metrów" - czytamy w komunikacie IMGW.

Lokalnie będzie to mgła osadzająca szadź i powodująca śliskość nawierzchni. W niektórych miejscach możliwe też będą opady marznącej mżawki.

Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 17:00 i pozostaną w mocy do godz. 9:00 w piątek.

Mrozy po zachodzie słońca. Wystąpią na południu

W nocy z czwartku na piątek mgły mogą miejscami ograniczyć widzialność do 100 metrów. Do tego dojdą mrozy, na które trzeba się przygotować na południu kraju.

Na północy i zachodzie Polski w nocy będzie dość ciepło: od 3 do nawet 6 stopni Celsjusza. W południowych rejonach kraju temperatura spadnie do -2, a w kotlinach górskich do około -4 stopni Celsjusza.

