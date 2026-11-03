Niepokojące ruchy przy granicy z Rosją. Tusk o potencjalnej prowokacji

W skrócie Premier Donald Tusk , otwiera się w nowym oknie poinformował o zaobserwowaniu niepokojących ruchów na granicy polsko-rosyjskiej, które miały miejsce tuż po północy.

Służby polskie oraz sojusznicze ostrzegały przed możliwymi aktami dywersji i prowokacji ze strony Rosji w pierwszej połowie listopada.

W odpowiedzi na zagrożenie władze skierowały w rejon granicy dodatkowe siły policji, straży granicznej oraz kontrterrorystów, zapobiegając próbom prowokacji.

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- Od dłuższego czasu otrzymywaliśmy informacje od naszych i sojuszniczych służb, że w pierwszej połowie listopada może dojść do aktów dywersji i prowokacji na granicy z Rosją. W związku z tym zdecydowaliśmy o skierowaniu poważnych sił policji, straży granicznej i kontrterrorystów w ten rejon - przekazał premier Donald Tusk.

Szef rządu podczas wystąpienia przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Ministrów poinformował, że takie sygnały płynęły m.in. ze strony Alexusa Grynkewicha, Naczelnego Dowódcy Sojuszniczych Sił w Europie.

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Polska - Rosja. Donald Tusk: Niepokojący ruch na granicy

- Tuż po północy otrzymałem informację od Straży Granicznej, że zaobserwowano niepokojący ruch na granicy polsko-rosyjskiej - dodał polityk. Jak wyjaśnił, byli to "osobnicy z latarkami".

- Bardzo szybko skierowaliśmy tam siły i środki i udało się zapobiec próbom prowokacji, jeżeli takie były zamiary (...). W ocenie Straży Granicznej sytuacja wymagała pełnej mobilizacji i kontroli sytuacji na miejscu - przekazał.

Tusk podkreślił, że ryzyko prowokacji nie tylko na granicy, ale także wewnątrz kraju nie ustało. - Sytuacja polityczna jest obecnie dość gorąca i tutaj też widzimy aktywność Rosji i prorosyjskich polityków - powiedział, podkreślając, że Rosja wypracowała metodę polegającą na angażowaniu się we "wszystkie możliwe konflikty".

- Bardzo bym chciał, aby ci politycy, ci liderzy, którzy nie są świadomi konsekwencji swoich działań, nie robili za pożytecznych idiotów - stwierdził, uderzając w prezydenta Karola Nawrockiego i opozycję, która w jego ocenie podsyca spór wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny. Tusk uderza w Nawrockiego i opozycje

- Mamy niestety cały zestaw środowisk politycznych i polityków światowych, którzy jednoznacznie zaangażowali się w konflikt o Trybunał Konstytucyjny tu w Polsce po stronie prawicy i prezydenta (...). Wśród tych aktywnych polityków są przede wszystkim politycy rosyjscy - powiedział.

Szef rządu przeszedł następnie bezpośrednio do kwestii TK, podkreślając, że w tej sprawie "nie ma żadnych dwuznaczności, żadnych szarości". - Obrona Trybunału Konstytucyjnego i warunków pracy dla sędziów jest oczywistym obowiązkiem władzy wykonawczej - stwierdził.

- Nikt z władzy wykonawczej nie ma prawa wkraczać przemocą na teren Trybunału Konstytucyjnego tak, jak to zrobił prezydent. Jeszcze nigdy w historii w Polski żaden polityk nie odważył się naruszyć tego terenu - powiedział.

- Dzisiaj prezydent ma szanse deeskalować tę sytuację, gdyż jest sprawcą eskalacji - podkreślił, wskazując, że podsycanie konfliktu wokół TK jest częścią strategii Rosji. Tusk przekonywał, że jest gotowy do podjęcia dyskusji na temat rozwiązań na poziomie konstytucyjnym, jednak wybrani przez Sejm sędziowie muszą najpierw rozpocząć pracę.



