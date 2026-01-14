W skrócie W internecie pojawiły się nagrania, na których kardynał Grzegorz Ryś reklamuje różne produkty.

Archidiecezja Krakowska poinformowała, że są to materiały typu deepfake stworzone przez oszustów przy użyciu sztucznej inteligencji.

Kuria wydała komunikat ostrzegający wiernych przed manipulacją i fałszywymi nagraniami.

W mediach społecznościowych pojawiły się w ostatnim czasie nagrania, które u większości osób mogły wywołać zdziwienie.

Nagrania z udziałem kardynała Rysia

Ich głównym bohaterem jest kardynał Grzegorz Ryś, który reklamuje różne produkty - od cudownych ziół po fundusze inwestycyjne. Na jednym z takich filmików 61-letni duchowny wykonuje nawet salto.

Jak się okazuje jest to sprawka oszustów, którzy dzięki technologii deepfake, pozwalającej na tworzenia realistycznie wyglądających, ale fałszywych multimediów (obrazów, wideo, dźwięku), wykorzystali wizerunek duchownego.

Do sprawy odniosła się Archidiecezja Krakowska, która w wydanym komunikacie, ostrzega wiernych przed manipulacją.

"To deepfake". Kuria ostrzega wiernych

"Nagrania jakichkolwiek reklam z udziałem kardynała Grzegorza Rysia, szczególnie promujące suplementy diety, lekarstwa i fundusze inwestycyjne, pojawiające się w przestrzeni internetowej to tzw. deepfake, czyli materiały fałszywe" - przekazał rzecznik krakowskiej kurii ks. Łukasz Michalczewski.

"Ksiądz kardynał nigdy nie brał udziału w reklamach, a wykorzystanie wizerunku Metropolity Krakowskiego narusza jego dobra osobiste. Ostrzegamy wszystkich przed manipulacją, dezinformacją i oszustwem" - dodał.

Rzecznik przypomniał, że "autentyczne nagrania prawdziwych słów kardynała Grzegorza Rysia można odnaleźć na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Archidiecezji Krakowskiej".

Kard. Grzegorz Ryś objął urząd metropolity krakowskiego 20 grudnia 2025 r. Duchowny, który przez ostatnich osiem lat pełnił posługę metropolity łódzkiego, zastąpił abp. Marka Jędraszewskiego.

