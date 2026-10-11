"Niepokoi mnie". Byli policjanci reagują na doniesienia o możliwym zamachu na Tuska

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

- Niepokoi mnie, że ta informacja została upubliczniona - powiedział były policjant Dariusz Loranty o doniesieniach na temat możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. - Zazwyczaj dowiadywaliśmy się o tym dopiero wtedy, kiedy sprawca był zatrzymany - zgodził się z nim inny były przedstawiciel formacji Mariusz Sokołowski. Głos w sprawie zabrał także rzecznik rządu Adam Szłapka.

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Byli policjanci komentują zagrożenie wobec premiera i szefa MON, portrety trzech mężczyzn.
Byli policjanci komentują doniesienia o możliwym ataku na premiera i szefa MONKrzysztof Kuczyk / Jacek SzydlowskiAgencja FORUM

W skrócie

  • Byli policjanci w programie Polsat News wskazali, że istnieje wiele możliwych źródeł informacji o zagrożeniu wobec przedstawicieli władz, a szczegóły nie są obecnie znane opinii publicznej.
  • Były policjant Dariusz Loranty wyraził zaniepokojenie upublicznieniem informacji o domniemanym zagrożeniu i zasugerował, że szczegóły mogą pozostać niejawne, jeśli w sprawę zaangażowane są inne podmioty.
  • Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych poinformował, że policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i szefa MON oraz odbyło się spotkanie służb, jednak nie ujawniono szczegółów sprawy.
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O możliwe źródło informacji o planowanym ataku na przedstawicieli władz mówili w wydaniu specjalnym Polsat News byli policjanci.

- Źródeł takich informacji może być bardzo, bardzo wiele - podkreślił Mariusz Sokołowski. - Na tę chwilę, bazując tylko na tej bardzo krótkiej informacji, lakonicznej, nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć - podkreślił i dodał, że teraz rolą służb jest dotarcie do osoby, która taką informację przekazała.

- Być może mamy do czynienia z głupim żartem, być może mamy do czynienia z realnym zagrożeniem, ale to dopiero funkcjonariusze będą wiedzieć po dotarciu do osób albo osoby, która tego typu informację zamieściła - wyjaśnił.

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Marta Stępień
Marta Stępień

Pytany o sprawę były policjant Dariusz Lorany wyraził nadzieję, że nie jest to "informacja napisana przez jakiegoś leciwego emeryta, targanego politycznymi narracjami". - Mam skromną nadzieję, że to jest zweryfikowana informacja - dodał. Obaj eksperci stwierdzili przy tym, że w najbliższym czasie opinii publicznej prawdopodobnie nie zostaną przekazane szczegóły sprawy.

- Co ważne i o czym powinniśmy mówić, to zagrożenie karą za tego typu zachowanie i o tym uczyć ludzi, że nie żartujemy sobie z bezpieczeństwa, nie wysyłamy takich informacji, bo to może dużo kosztować - podkreślił Sokołowski.

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Loranty wyznał natomiast, że jest zaniepokojony faktem upublicznienia tej informacji. - Mam nadzieję, że to jest poważna sprawa, bo stopień zaangażowania ludzi jest znaczący - podkreślił, dodając, że "służby w poważnych sprawach naprawdę uwielbiają ciszę".

Podobne pytanie zadaje Mariusz Sokołowski. - Zastanawiam się, dlaczego ta informacja została upubliczniona. Zazwyczaj dowiadywaliśmy się o tym dopiero wtedy, kiedy sprawca był zatrzymany, kiedy już, sytuacja była opanowana. Trudno mi jest powiedzieć, dlaczego dowiadujemy się na bieżąco - stwierdził.

Dariusz Loranty wskazał na jeszcze jeden aspekt sytuacji.

- Jeśli będzie to sprawa na zasadzie wypowiedzi jakiejś osoby, która być może nie miała możliwości dokonania tego czynu, wtedy będzie to ujawnione z całą pewnością. Natomiast jeśli będą tu wątki udziału podmiotów trzecich to wtedy dowiemy się za kilkadziesiąt lat - ocenił, mając na myśli wpływ podmiotów z innych państw. - U nas za wszystko winny jest Putin i dobrze, że on jest, można na niego zganiać - skwitował.

"Możliwy zamach na premiera Tuska". Służby podjęły działania

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał w niedzielę, że policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska oraz szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza

W związku z tym jeszcze w niedzielę zostało zwołane spotkanie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz przedstawicieli służb podległych MSWiA: policji oraz Służby Ochrony Państwa.

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał na antenie Polsat News, że sytuacja nie wpływa na pracę szefa rządu, a premier przebywa nadal w WarszawieOdmówił jednak odpowiedzi na pytanie o szczegóły sprawy.

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