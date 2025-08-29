Niepewna sytuacja Ukraińców w Polsce. MSWiA reaguje

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

W piątek odbyło się spotkanie z inicjatywy strony ukraińskiej z wiceministrem MSWiA Maciejem Duszczykiem - poinformował resort. Ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar, przekazał, że Polska pracuje nad uregulowaniem sytuacji prawnej Ukraińców.

Wiceminister MSWIA Maciej Duszczyk
Wiceminister MSWIA Maciej DuszczykTomasz Golab / Gość NiedzielnyAgencja FORUM

  • Polska pracuje nad nową ustawą mającą uregulować sytuację prawną obywateli Ukrainy po 1 października 2025 roku.
  • Ambasador Ukrainy zapewnia, że prawa Ukraińców do pobytu, pracy i innych świadczeń będą zachowane.
  • Kluczowe decyzje dotyczące ukraińskich obywateli będą zależne od prezydenta Karola Nawrockiego.
- Potwierdzam, że odbyło się dzisiaj spotkanie z inicjatywy strony ukraińskiej z wiceministrem MSWIA Maciejem Duszczykiem - poinformowała Karolina Gałecka, rzeczniczka resortu.

Dodała, że "pan minister poinformował pana ambasadora, że strona polska pracuje nad ustawą i uregulowaniem sytuacji prawnej obywateli Ukrainy. Przedstawił również stronie ukraińskiej harmonogram prac nad ustawą".

    Prawa obywateli Ukrainy. Polska pracuje nad uregulowaniem sytuacji

    To reakcja na wpis na portalu FB jaki zamieścił ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Dyplomata ogłosił, że "prawa Ukraińców do pobytu, pracy, edukacji, pomocy socjalnej i opieki medycznej w Polsce będą zagwarantowane także po 1 października 2025 r".

    Podkreślił jednocześnie, że "strona polska poinformowała, że pracuje nad uregulowaniem sytuacji i zapewniła, że prawa obywateli Ukrainy do pobytu, pracy, oświaty, pomocy socjalnej i opieki medycznej będą zagwarantowane także po 1 października 2025 roku".

    Urzędnik zaznaczył, że kwestia niepewności prawnej, która może powstać wokół ich życia w Polsce, wywołała wielki odzew zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie. Wskazał także, że niektóre kwestie praktyczne z tym związane wymagać będą doprecyzowania.

      Ukraińcy w Polsce. Kluczowa będzie decyzja prezydenta

      "Obywatele Ukrainy, którzy legalnie przebywają w Polsce, nadal pozostaną w polu prawnym tego państwa oraz całej UE. Nawet w przypadku braku nowej ustawy zostaną przyjęte rozwiązania przejściowe, które pozwolą uniknąć próżni prawnej" - zaznaczył Bodnar w swoim wpisie.

      Jednak rzeczniczka polskiego MSWiA zauważyła, że "to, jak będzie wyglądała sytuacja prawna obywateli Ukrainy po 1 października będziemy wiedzieli po decyzji pana prezydenta Karola Nawrockiego".

      Z kolei ambasador zapewnił, że jego placówka na bieżąco będzie informować obywateli Ukrainy o wszystkich dalszych decyzjach i zmianach.

      "MON zbankrutuje". Błaszczak ostrzega przed problemem w budżeciePolsat NewsPolsat News

